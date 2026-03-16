Gimnasia y Esgrima pierde frente a Estudiantes de La Plata en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima pierde frente a Estudiantes de La Plata en un duelo clave correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional, ya juegan en el estadio Víctor Legrotaglie.
Con goles Tiago Palacios, el Pincha le gana 2 a 1 al Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie, en uno de los encuentros de la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima pierde frente a Estudiantes de La Plata en un duelo clave correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional, ya juegan en el estadio Víctor Legrotaglie.
El Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Módica sobre el cierre del primer tiempo. Pero en el complemento en un ráfaja del Pincha con dos goles de Palacios pasó a ganar 2 a 1.
Se trata de un duelo histórico para los mendocinos porque será la primera vez que se crucen con el conjunto platense en Primera División. El partido cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa.
6 minutos . Atento Rigamonti
Desde afuera del área le pegó fuera del área Carrillo, pero controló muy bien Rigamonti.
13 minutos cambio en Gimnasia
Ingresó Ismael Cortez por Paredes, lesionado.
14 minutos empató el Pincha
Con un remate extraordinario desde afuera del área Tiago Palacios puso la igualda para Estudiantes con un golazo.
15 minutos. Rigamonti salvó al Lobo
Meza sacó un remate fuertísimo desde afuera del área y Rigamonti sacó al córner.
20' Gol de Estudiantes
Centro que bajó Carrillo para Tiago Palacios que con un tiro cruzado venció a Rigamonti
El Lobo no podrá contar con uno de sus pilares defensivos, el central cordobés Imanol González, quien salió lesionado en el empate en 0 frente a Deportivo Riestra. González sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se perderá el resto del campeonato. El defensor será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.
En su lugar ingresará otro cordobés, Diego Mondino, histórico capitán del Parque.
La última vez que se enfrentaron el Lobo y el Pincha fue hace 44 años, en un duelo correspondiente al Torneo Nacional, con triunfo de Estudiantes por 3 a 1. En total, ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones, con un historial parejo: dos victorias para cada uno y dos empates.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Estudiantes de La Plata: Facundo Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Benedetti, Ezequiel Piovi; Castro, Amovil, Amondarain, Tiago Palacio, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: DT: Alexander Medina.
Goles: PT: 48' Módica (G). ST: 15 y 20' Palacio (E).
Cambio: ST: en el incio Edwuin Cetré por Pérez (E), Ismael Cortez por Paredes (G), Blas Armoa por Rodríguez (G),18’ Brian Ferreyra por Módica (G), Eros Mancuso por Meza (E).
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Árbitro: Nazareno Arasa