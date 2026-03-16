Gimnasia y Esgrima pierde frente a Estudiantes de La Plata en el Legrotaglie

El Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Módica sobre el cierre del primer tiempo. Pero en el complemento en un ráfaja del Pincha con dos goles de Palacios pasó a ganar 2 a 1.

Se trata de un duelo histórico para los mendocinos porque será la primera vez que se crucen con el conjunto platense en Primera División. El partido cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Desde afuera del área le pegó fuera del área Carrillo, pero controló muy bien Rigamonti.

13 minutos cambio en Gimnasia

Ingresó Ismael Cortez por Paredes, lesionado.

14 minutos empató el Pincha

Con un remate extraordinario desde afuera del área Tiago Palacios puso la igualda para Estudiantes con un golazo.

15 minutos. Rigamonti salvó al Lobo

Meza sacó un remate fuertísimo desde afuera del área y Rigamonti sacó al córner.

20' Gol de Estudiantes

Centro que bajó Carrillo para Tiago Palacios que con un tiro cruzado venció a Rigamonti

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata En el Parque el Lobo y el Pincha no se sacan ventaja e igualan sin goles en el Legrotaglie. Ramiro Gómez

Comenzó el Segundo tiempo.

image Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata Ramiro Gómez

Cambio obligado en la defensa del Lobo

El Lobo no podrá contar con uno de sus pilares defensivos, el central cordobés Imanol González, quien salió lesionado en el empate en 0 frente a Deportivo Riestra. González sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se perderá el resto del campeonato. El defensor será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

En su lugar ingresará otro cordobés, Diego Mondino, histórico capitán del Parque.

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda En su última presentación en el Parque, Gimnasia igualó frente a Independiente 1 a 1. Ramiro Gómez

Historial y antecedentes

La última vez que se enfrentaron el Lobo y el Pincha fue hace 44 años, en un duelo correspondiente al Torneo Nacional, con triunfo de Estudiantes por 3 a 1. En total, ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones, con un historial parejo: dos victorias para cada uno y dos empates.

Las formaciones Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes de La Plata: Facundo Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Benedetti, Ezequiel Piovi; Castro, Amovil, Amondarain, Tiago Palacio, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: DT: Alexander Medina.

Goles: PT: 48' Módica (G). ST: 15 y 20' Palacio (E).

Cambio: ST: en el incio Edwuin Cetré por Pérez (E), Ismael Cortez por Paredes (G), Blas Armoa por Rodríguez (G),18’ Brian Ferreyra por Módica (G), Eros Mancuso por Meza (E).

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Nazareno Arasa