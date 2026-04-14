Gimnasia y Esgrima enfrenta al Lobo salteño por Copa Argentina:horario, TV y formaciones

Fuerte decisión de Estudiantes de Río Cuarto ante el mal presente en la Liga Profesional

Gimnasia ya piensa en lo que viene: Copa Argentina, Liga y el gran clásico

El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, del Club Los Andes, contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y será televisado por TyC Sports.

El “Lobo”, que lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional (a la que regresó después de 42 años), atraviesa una etapa de adaptación bajo la conducción de Darío Franco, quien asumió hace dos fechas y ya sumó tres puntos valiosos en el Torneo Apertura.

En el estadio Víctor Legrotaglie consiguió un agónico triunfo ante Vélez en un partidazo, mientras que en Vicente López rescató un empate 1 a 1 frente a Platense.

Uno de los aspectos más positivos desde la llegada de Franco ha sido la capacidad de reacción del equipo cuando comienza en desventaja, algo que no había logrado mostrar a lo largo del torneo. Lo demostró tanto ante Vélez como frente al “Calamar”, donde logró revertir situaciones adversas.

Gimnasia y Esgrima vs. Vélez El Lobo logro un triunfazo frente a los de Liniers que ha sido motivador en el equipo que dirige Darío Franco RAMIRO GOMEZ / LOS ANDES

Como llega el Lobo salteño

Ahora, ante el conjunto salteño, buscará avanzar en la Copa Argentina en un duelo que se presenta exigente frente a un rival que intentará dar el golpe.

El presente del “Albo” no es el mejor: acumula cinco partidos sin victorias (con tres derrotas)y viene de caer 2 a 0 ante Chacarita. Actualmente se ubica en el noveno puesto de la Zona B de la Primera Nacional.

Platense vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza Gimnasia y Esgrima se trajo un buen punto desde Vicente López, donde empató con el Calamar. PrensaGyE

Franco y un posible once alternativo

Por su parte, el “Pituco” sueña con mantenerse en la máxima categoría. Se encuentra 12° con 13 puntos y 24° en la tabla general, lo que por ahora le permitiría conservar la categoría.

En cuanto al equipo, Darío Franco aún no definió la formación y evalúa si pondrá un once titular o una alineación alternativa, teniendo en cuenta que las dos fechas restantes del Torneo Apertura serán determinantes: primero recibirá a Lanús en el Parque y luego visitará a su clásico rival, Independiente Rivadavia, en el estadio Gargantini.

Las probables formaciones

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Matías Recalde, Esteban Fernández, Santiago Rodríguez, Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Valentino Simoni. DT: Darío Franco

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Ivo Chavés, Franco Sivetti, Walter Montoya, Fabricio Rojas; Jonás Aguirre, Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal

Hora: 14.10

TV: TyC Sports

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Eduardo Gallardón

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta