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Gimnasia y Esgrima empata frente a Defensa y Justicia en el Legrotaglie

El Lobo empata frente al Halcón 1 a 1, en el partido pendiente de la fecha 9, de la Liga Profesional. Portillo anotó para la visita e igualó Muñoz.

Frente al Halcón, el Lobo busca cerrar el torneo Apertura de la Liga Profesional con un buen resultado frente a su gente.
Franco estaría dirigiendo su último partido como entrenador en el Lobo.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria
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La semana fue compleja para el Lobo, que debió asimilar la dura goleada sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el Estadio Bautista Gargantini. Gimnasia volvió a ese escenario tras 11 años y, como en aquella ocasión, se retiró con una derrota.

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Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia

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