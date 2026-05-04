Gimnasia y Esgrima empata frente a Defensa y Justicia en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima empata frente a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular del torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie. . El encuentro, correspondiente a la 9ª fecha (pendiente), cuenta con el arbitraje de Bruno Amiconi.

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La semana fue compleja para el Lobo, que debió asimilar la dura goleada sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el Estadio Bautista Gargantini. Gimnasia volvió a ese escenario tras 11 años y, como en aquella ocasión, se retiró con una derrota.

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