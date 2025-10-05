vivo

Gimnasia y Esgrima empata con Defensores y se juega el pase a la gran final

En el Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima iguala 0 a 0 con Defensores de Belgrano por la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gimnasia y Esgrima está a las puertas de su gran objetivo, que lo espera para tomar revancha de lo sucedido en 2024. Pero antes, tendrá que superar a Defensores de Belgrano en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la última jornada de la Primera Nacional.

ST: 6' Del saque de arco de Medina, se descolgó Aguirre que perdió el mano a mano con Rigamonti

ST: 5' Lencioni recibió en tres cuartos, se acomodó y sacó un remate desviado

ST: 30'' Nadalín habilitó a Antonio, centro al segundo palo y Massaccesi la sacó al córner cuando se relamía Ferreyra

Arrancó el complemento

Final del primer tiempo

PT: 45' Tiro libre muy cercano de Aguirre que se perdió por poco

PT: 27' Gimnasia jugó rápido un lateral, Lencioni quedó sólo en el mano a mano con el arquero, pero definió defectuosamente

PT: 23' Saavedra tocó para Lencioni, que remató a las manos del arquero Medina

PT: 22' Enzo González recibió dentro del área, giró y sacó un remate desviado

PT: 18' Medina salió rápido a taparle el camino a Galeano, que capturó una pelota larga de Saavedra que había bajado Ferreyra

PT: 11' Tiro de esquina de Lencioni, cabezazo de Ferreyra a las manos del arquero

PT: 3' Avisó Defe, con un disparo desviado de Gutiérrez tras el pivoteo de Aguirre

¡Empezó el partido!

Los once de Defensores:

Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.07.27_ea2c5aad

Así va Gimnasia:

Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.08.14_386d9864

Le costó el primer tiempo al Lobo, en parte por los nervios lógicos de lo que se estaba jugando, y también por el buen trabajo de Defensores de Belgrano, que no se metió atrás ni se dejó amedrentar. El trámite no fue dominado por el local, y fue de ida y vuelta con chances para ambos lados.

Gimnasia no pudo conectar demasiado con Nicolás Romano, y eso provocó que por momentos pareciera que Ferreyra quedaba muy aislado entre los centrales rivales.

El que sí estuvo inspirado fue Facundo Lencioni, que tuvo un remate sin peligro desde media distancia, y un mano a mano que se perdió desviado tras la avivada de Ferreyra para jugar rápido un lateral.

Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 16.11.40_dbabc8ea
Facundo Lencioni, de lo más claro en Gimnasia

Defensores también generó oportunidades dignas de destacar, a través de su capitán y mejor jugador Ezequiel Aguirre que se mostró movedizo por todo el frente de ataque.

A los 3’ paralizó por primera vez los corazones al pivotear una pelota para el remate desviado de Gutiérrez. Más tarde, Enzo González fue el que recibió y sacó un disparo sin puntería. Finalmente, sobre 45’ el propio Aguirre casi abre el marcador con un tiro libre que pasó cerquita.

Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano:

Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio; Mario Galeano, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia, Fernando Rodríguez; Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomaso, Patricio Moyano, Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre, Enzo González. DT: Fabián Nardozza.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Bryan Ferreyra

Minuto a minuto y estadísticas:

