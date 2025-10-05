Gimnasia y Esgrima empata con Defensores y se juega el pase a la gran final

Gimnasia y Esgrima está a las puertas de su gran objetivo, que lo espera para tomar revancha de lo sucedido en 2024. Pero antes, tendrá que superar a Defensores de Belgrano en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la última jornada de la Primera Nacional .

Live Blog Post ST: 6' Del saque de arco de Medina, se descolgó Aguirre que perdió el mano a mano con Rigamonti

Live Blog Post ST: 5' Lencioni recibió en tres cuartos, se acomodó y sacó un remate desviado

Live Blog Post ST: 30'' Nadalín habilitó a Antonio, centro al segundo palo y Massaccesi la sacó al córner cuando se relamía Ferreyra

Live Blog Post Arrancó el complemento

Live Blog Post Final del primer tiempo

Live Blog Post PT: 45' Tiro libre muy cercano de Aguirre que se perdió por poco

Live Blog Post PT: 27' Gimnasia jugó rápido un lateral, Lencioni quedó sólo en el mano a mano con el arquero, pero definió defectuosamente

Live Blog Post PT: 23' Saavedra tocó para Lencioni, que remató a las manos del arquero Medina

Live Blog Post PT: 22' Enzo González recibió dentro del área, giró y sacó un remate desviado

Live Blog Post PT: 18' Medina salió rápido a taparle el camino a Galeano, que capturó una pelota larga de Saavedra que había bajado Ferreyra

Live Blog Post PT: 11' Tiro de esquina de Lencioni, cabezazo de Ferreyra a las manos del arquero

Live Blog Post PT: 3' Avisó Defe, con un disparo desviado de Gutiérrez tras el pivoteo de Aguirre

Live Blog Post ¡Empezó el partido!

Live Blog Post Los once de Defensores: Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.07.27_ea2c5aad

Live Blog Post Así va Gimnasia: Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.08.14_386d9864

Le costó el primer tiempo al Lobo, en parte por los nervios lógicos de lo que se estaba jugando, y también por el buen trabajo de Defensores de Belgrano, que no se metió atrás ni se dejó amedrentar. El trámite no fue dominado por el local, y fue de ida y vuelta con chances para ambos lados.