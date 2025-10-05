Gimnasia y Esgrima empata con Defensores y se juega el pase a la gran final

Gimnasia y Esgrima está a las puertas de su gran objetivo, que lo espera para tomar revancha de lo sucedido en 2024. Pero antes, tendrá que superar a Defensores de Belgrano en el Víctor Antonio Legrotaglie, en el marco de la última jornada de la Primera Nacional.
05-10-2025 16:50
ST: 6' Del saque de arco de Medina, se descolgó Aguirre que perdió el mano a mano con Rigamonti
05-10-2025 16:50
ST: 5' Lencioni recibió en tres cuartos, se acomodó y sacó un remate desviado
05-10-2025 16:44
ST: 30'' Nadalín habilitó a Antonio, centro al segundo palo y Massaccesi la sacó al córner cuando se relamía Ferreyra
05-10-2025 16:44
Arrancó el complemento
05-10-2025 16:26
Final del primer tiempo
05-10-2025 16:22
PT: 45' Tiro libre muy cercano de Aguirre que se perdió por poco
05-10-2025 16:05
PT: 27' Gimnasia jugó rápido un lateral, Lencioni quedó sólo en el mano a mano con el arquero, pero definió defectuosamente
05-10-2025 16:00
PT: 23' Saavedra tocó para Lencioni, que remató a las manos del arquero Medina
05-10-2025 15:59
PT: 22' Enzo González recibió dentro del área, giró y sacó un remate desviado
05-10-2025 15:55
PT: 18' Medina salió rápido a taparle el camino a Galeano, que capturó una pelota larga de Saavedra que había bajado Ferreyra
05-10-2025 15:48
PT: 11' Tiro de esquina de Lencioni, cabezazo de Ferreyra a las manos del arquero
05-10-2025 15:40
PT: 3' Avisó Defe, con un disparo desviado de Gutiérrez tras el pivoteo de Aguirre
05-10-2025 15:36
¡Empezó el partido!
05-10-2025 15:13
Los once de Defensores:
Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.07.27_ea2c5aad
05-10-2025 15:13
Así va Gimnasia:
Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 15.08.14_386d9864
Le costó el primer tiempo al Lobo, en parte por los nervios lógicos de lo que se estaba jugando, y también por el buen trabajo de Defensores de Belgrano, que no se metió atrás ni se dejó amedrentar. El trámite no fue dominado por el local, y fue de ida y vuelta con chances para ambos lados.
Gimnasia no pudo conectar demasiado con Nicolás Romano, y eso provocó que por momentos pareciera que Ferreyra quedaba muy aislado entre los centrales rivales.
El que sí estuvo inspirado fue Facundo Lencioni, que tuvo un remate sin peligro desde media distancia, y un mano a mano que se perdió desviado tras la avivada de Ferreyra para jugar rápido un lateral.
Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 16.11.40_dbabc8ea
Facundo Lencioni, de lo más claro en Gimnasia
Defensores también generó oportunidades dignas de destacar, a través de su capitán y mejor jugador Ezequiel Aguirre que se mostró movedizo por todo el frente de ataque.
A los 3’ paralizó por primera vez los corazones al pivotear una pelota para el remate desviado de Gutiérrez. Más tarde, Enzo González fue el que recibió y sacó un disparo sin puntería. Finalmente, sobre 45’ el propio Aguirre casi abre el marcador con un tiro libre que pasó cerquita.
Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Defensores de Belgrano:
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Agustín Massaccesi, Gonzalo Gamarra, Juan Pablo Segovia, Fernando Rodríguez; Ignacio Gutiérrez, Juan De Tomaso, Patricio Moyano, Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre, Enzo González. DT: Fabián Nardozza.
Datos del partido:
Estadio: Víctor Legrotaglie
Árbitro: Bryan Ferreyra
Minuto a minuto y estadísticas:
