Gimnasia de Mendoza venció 2 a 0 a Colón de Santa Fe y se subió a la cima

A dientes apretados, con pierna fuerte y dos equipos con la mente puesta en obtener los tres puntos. Así se jugó en el Cementerio de los Elefantes, donde no sobró nada. No sólo influyó el momento de ambos, sino también el estado del campo de juego debido a la copiosa lluvia que cayó sobre Santa Fé.

Este combo provocó que el trámite sea vertiginoso, sin tiempo para pensar y con errores no forzados en ambos conjuntos. Sin embargo, a los 26’ el Lobo quebró el partido, a través de un cabezazo letal de Imanol González que sobrepasó al arquero en un tiro libre pasado de Lencioni.

Ese tanto desató el nerviosismo en el estadio, que se trasladó al elenco local. Bien plantado e inteligente, Gimnasia no se contagió y sacó provecho de la situación.

A los 31’, avisó con el centro de Andrada y el desvío de Servetto sin dirección; dos minutos más tarde Lencioni remató apenas abierto; y finalmente sobre 44’ pasó una vez más por caja. En una contra letal, Lencioni tocó para Servetto que no perdonó dentro del área , y la mandó a guardar.

Colón se hizo cargo del control del balón y de la generación de juego en el complemento, obligado por su gente. Así, empezó a meter al Mensana contra su propio arco y le hizo padecer el transcurrir del reloj.

La principal herramienta del Sabalero fue tirar centros, desde donde Bettini reventó el palo, y Lago y Bernardi encontraron bien plantado a Petruchi. Además, a través de una pelota aérea Imanol González casi la metió en contra al querer despejarla al córner. A esa altura, el arquero era el sostén más importante del cero.

Embed ¡Antes de irse al descanso, Gimnasia (M) amplía la diferencia en el marcador y le gana a El Sabalero por 2 a 0! Seguí el partido EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/fgn1Lla4ll#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/bOAhkpiMa4 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 27, 2025

Gimnasia no tuvo tantas a su favor, y sólo se destacaron un remate a corta distancia de Antonini que repelió Paredes, otro de Nadalín muy cerca, y dos tiros de esquina olímpicos de Lencioni que también controló el guardameta local.

Con los cambios y el cansancio por el desgaste realizado, Colón mermó en su búsqueda del descuento y el Lobo pudo respirar un poco más. Atravesó la recta final sin demasiados sobresaltos y se llevó un triunfazo.

Con este resultado, el Mensana recuperó la punta de la Zona B al quedar igualado en 43 unidades con Chacarita y Gimnasia de Jujuy, pero con un partido menos (el correspondiente a la fecha 20 ante Deportivo Morón). El próximo domingo, recibirá en el Víctor Antonio Legrotaglie a Mitre de Santiago del Estero.

Formaciones de Colón de Santa Fe - Gimnasia:

Colón (0): Tomás Paredes; Gonzalo Bettini, Zahir Ibarra, Brian Negro, Conrado Ibarra; Zahir Yunis, Lautaro Laborie; Federico Jourdan, Christian Bernardi, Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Gimnasia (2): Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Matías Recalde; Matías Muñoz, Ignacio Antonio; Brian Andrada, Jeremías Puch, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Datos del partido:

Estadio: Brigadier Estanislao López

Árbitro: Pablo Dóvalo

Goles: PT: 26’ Imanol González (G), 44’ Nicolás Servetto (G)

Cambios: ST: 00’ Fermín Antonini x Antonio (G), 13’ José Barreto x Yunis (C), 15’ Lautaro Carrera x Andrada (G), 23’ Gastón Espósito x Rodríguez Puch (G), 27’ Matías Córdoba x Bernardi (C), 32’ Mario Galeano x Servetto (G), 33’ Joel Soñora y Facundo Taborda x Lago y Jourdan (C)

Incidencias: ST: 38’ expulsado Brian Negro en Colón por doble amonestación, 45’ expulsado por roja directa Lautaro Laborie en Colón.

Minuto a minuto y estadísticas: