Gimnasia de Mendoza mereció mejor suerte pero no pasó del empate con Chacarita

Gimnasia de Mendoza fue superior a Chacarita Juniors, pero no pudo quebrarlo y sólo empató 0 a 0 en el Víctor Legrotaglie, en un duelo correspondiente a la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional . De esta manera, dejó escapar una chance de oro para acercarse a la punta.

Cuando no la tuvo, presionó alto para no dejar pensar a su rival, y en los momentos donde dominó el balón, puso mucha gente en ataque . En ese sentido, los extremos Facundo Lencioni y Matías Recalde se cerraron para darle lugar a las subidas de los laterales Cortéz y Saavedra, y pisaron bastante el área junto con Rodríguez Puch y Nicolás Ferreyra.

Gimnasia arrancó como una tromba la segunda parte, y en menos de diez minutos exigió dos veces a Nicolás Avellaneda. Primero cuando Ferreyra giró y buscó el ángulo, y luego a través de Rodríguez Puch, que tiró un centro que se cerró más de la cuenta y obligó la estirada del uno.

Gimnasia de Mendoza - Chacarita Gimnasia de Mendoza - Chacarita Prensa GyE

Sin embargo, con el correr de los minutos ese ímpetu se fue diluyendo y el trámite entró en un pozo donde ninguno de los dos lograba mostrarse peligroso. Los entrenadores movieron los bancos, y todo seguía igual.

Sobre 28’ el Lobo se revitalizó, debido a la expulsión del lateral por derecha y capitán de Chaca Juan Cruz González por doble amarilla. Eso le dio un nuevo aire a los de Medrán, que intentaron llevarse puesto a su contrincante, aunque faltó precisión para cobrar.

Fue final, con un injusto empate debido a lo realizado por uno y otro conjunto. Gimnasia mereció mejor suerte y tuvo que conformarse con una igualdad que lo deja expectante a la cima de la Primera Nacional, pero un poco lejos de la misma. En la próxima semana, visitará a Defensores de Belgrano.

Formaciones de Gimnasia - Chacarita Juniors:

Gimnasia (0): César Rigamonti; Ismael Cortéz, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni; Jeremías Rodríguez Puch; Matías Recalde, Nicolás Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán

Chacarita (0): Nicolás Avellaneda; Juan González, Gonzalo Errecalde, Federico Andueza, Nicolás Chávez; Valentín Chocobar, Federico Bravo, Ricardo Blanco, Tomás Ortíz; Santiago Apa, Hernán Rivero. DT: Juan Azconzábal.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Bruno Amiconi

Cambios: ST: 22’ Antonio Napolitano, Víctor Figueroa y Maximiliano Meléndez x Ortiz, Blanco, y Apa (C), 27’ Brian Andrada, Enzo Gaggi y Gastón Espósito x Lencioni, Rodríguez Puch y Recalde (G), 36’ Ramiro Costa x Rivero (C), 37’ Santiago Acosta x Chocobar (C), 46’ Facundo Nadalín y Nicolás Servetto x Cortéz y Antonio (G)

Rojas: ST: 28’ Expulsado Juan Cruz González por doble amarilla (C)

Amarillas: Antonio / Errecalde, Bravo, González x2, Figueroa

Minuto a minuto y estadísticas: