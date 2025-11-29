Fútbol. Recopa Sudamericana 2026: Lanús jugará contra Flamengo

La Conmebol ya definió los días que se jugará la Recopa Sudamericana 2026 entre Flamengo de Brasil y Lanús, los ganadores de los torneos continentales en Fútbol de este año.
Para la disputa de este trofeo de futbol no hay sede elegida y se juega a partidos de ida y vuelta en Río y en Lanús.
La ida, según supo la Agencia Noticias Argentinas, será en el estadio del equipo que ganó la Copa Sudamericana, por lo que La Fortaleza del “Granate” albergará el primer encuentro el 18 de febrero.
En tanto, la vuelta se jugará en Brasil, con posible sede el Maracaná, el 25 del mismo mes.
Este torneo será el primer título continental de Conmebol en el año próximo, al cual Lanús llega tras superar por penales a Atlético Mineiro en la Sudamericana, mientras que Flamengo superó a Palmeiras por 1-0 en el tiempo reglamentario.
La última edición disputada fue entre Racing y Botafogo, en la que el equipo de Avellaneda se quedó con el campeonato tras ganar 2-0 los dos encuentros con un global de 4-0.