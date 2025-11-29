Fútbol. Recopa Sudamericana 2026: Lanús jugará contra Flamengo

Para la disputa de este trofeo de futbol no hay sede elegida y se juega a partidos de ida y vuelta en Río y en Lanús.

Fútbol. El mendocino Marcelino Moreno fue clave en Lanús esta temporada.

La Conmebol ya definió los días que se jugará la Recopa Sudamericana 2026 entre Flamengo de Brasil y Lanús, los ganadores de los torneos continentales en Fútbol de este año.

La ida, según supo la Agencia Noticias Argentinas, será en el estadio del equipo que ganó la Copa Sudamericana, por lo que La Fortaleza del “Granate” albergará el primer encuentro el 18 de febrero.

En tanto, la vuelta se jugará en Brasil, con posible sede el Maracaná, el 25 del mismo mes.

La última edición disputada fue entre Racing y Botafogo, en la que el equipo de Avellaneda se quedó con el campeonato tras ganar 2-0 los dos encuentros con un global de 4-0.