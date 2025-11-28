Fútbol: Eligen a Barranquilla como sede de la final de la Sudamericana 2026

El magnífico estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario que recibirá el histórico encuentro de Fútbol continental

Fútbol. El estadio de la ciudad de Barranquilla. Acá hace de local el Junior

La ciudad de Barranquilla fue elegida como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 de Fútbol, en un anuncio realizado este viernes.

La confirmación se dio a través de un video publicado por el alcalde Alejandro Char, quien se encontraba reunido con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el titular de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

“En nombre de la ciudad de Barranquilla y el Consejo de la Conmebol, de forma unánime, decidimos dar el voto de confianza para que la ciudad sea sede de la final única de la Copa Sudamericana en 2026, sabemos que, a partir de ahora, nos mudamos a Barranquilla, y que será un éxito bajo su liderazgo, sabiendo también el conocimiento que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol”, expresó Domínguez.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario que recibirá el histórico encuentro, respaldado por su creciente infraestructura y su relevancia futbolística. El recinto se encuentra en plena etapa de remodelación desde septiembre con el objetivo de elevar su capacidad de 43.000 a 60.000 espectadores y cumplir con estándares internacionales.

Desde la dirigencia barranquillera aseguran que el plan no solo busca recibir la Sudamericana, sino posicionar a la ciudad como futura sede de finales de Copa Libertadores y otros eventos deportivos globales.

La inversión prevista supera los 200.000 millones de pesos e incluye mejoras en seguridad, accesibilidad y conectividad, con un estadio equipado con más de 140 cámaras (40 con reconocimiento facial) y un amplio despliegue logístico coordinado entre fuerzas de seguridad, salud y protección civil.