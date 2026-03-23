Sancionaron a policías en Tucumán por jugar al fútbol en plena guardia

Tres policías de Tucumán fueron sancionados tras ser filmados jugando al fútbol durante su servicio en la vía pública.

Sanción y sumario para policías que jugaban en horario laboral en Tucumán.

Tres efectivos de la Policía de Tucumán fueron sancionados y sometidos a un sumario administrativo tras ser captados jugando al fútbol en la vía pública mientras se encontraban en servicio.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 18 de marzo, en medio de una jornada lluviosa y a pocos metros de la Casa Histórica de Tucumán. Se trata de uno de los puntos más emblemáticos de la provincia.

El video que se volvió viral Las cámaras de seguridad registraron a los tres agentes uniformados mientras jugaban a la pelota junto a otra persona alrededor de las 4 de la mañana. Las imágenes se viralizaron durante el fin de semana en redes sociales, donde generaron reacciones divididas: algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros cuestionaron con dureza la conducta de los efectivos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por avivate_noticias (@avivatenoticias) Tras la difusión del video, las autoridades provinciales decidieron avanzar con medidas disciplinarias. Según informó el medio local Contexto, los policías recibieron una sanción de 30 días y se les inició un sumario administrativo para evaluar su conducta.

Además, también fue citada a declarar la persona que registró el hecho y lo difundió en redes sociales. El caso reabrió el debate sobre el comportamiento de los agentes en servicio y el uso del tiempo laboral, especialmente en espacios públicos y zonas de relevancia histórica.