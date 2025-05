Fútbol: La insólita historia de la transacción del pase del Fideo Di María desde el club El Torito a Central

En este fervor por la llegada del bicampeón de América con la Selección argentina, el que recordó sus inicios fue Rubén Tomé, el primer entrenador de Di María en el club El Torito, que reveló como le pagó Rosario Central para quedarse con los servicios del delantero: "El flaco ya tenía más de nueve años. Viene el papá de Ángel a la puertita, en una de las prácticas, y el papá de Walter Almeida, los dos juntos. Me dice el papá de Ángel: ´Rubén, tengo una mala noticia para vos. El Ángel se va a jugar a Central, te van a traer 20 pelotas´ . Y el papá de Walter Almeida me dice lo mismo. Eran compañeros. Eran Batman y Robin dentro de la cancha".

"En esa época, no había un sistema como hay ahora en el que saben dónde están los chicos jugando, que se sabe bien. Ahora hay un seguimiento más lindo pero en esa época no había todo eso. Y bueno, me lo llevaron al flaco y al Walter. Me lo llevaron por 20 pelotas y allá lucieron. Walter quedó en el camino y el Angelito, tremenda figura y estrella que nos hace reventar el corazón, el pecho se nos sale por afuera" añadió.