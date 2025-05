Fútbol: La Academia visitará Colombia y jugará ante Bucaramanga

El equipo de Avellaneda viene de vencer a Newell´s como local en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y el entrenador Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas, quien no jugó ante el conjunto de Rosario y tampoco formó parte de la delegación que viajó a Colombia.

El defensor tiene una parameniscitis en su rodilla izquierda de la que no logró recuperarse, por lo cual no será de la partida ante el elenco colombiano, mientras que Costas deberá decidir si en la defensa jugará Marco Di Cesare o si lo estará Nazareno Colombo.

En tanto, los otros jugadores que se perderán el encuentro frente a Bucaramanga serán Bruno Zuculini, quien se recupera de un desgarro de grado dos en el sóleo y Matías Zaracho, que tiene una lesión en el cuádriceps izquierdo.

Si bien Costas aún no confirmó a los once titulares, se estima que regresarán al once inicial Maximiliano Salas, Agustín Almendra y Luciano Vietto y los que saldrían serían Santiago Solari, Richard Sánchez y Adrián Fernández.

Por el lado de Bucaramanga, Fabián Sambueza, quien superó una lesión de rodilla, volverá al equipo titular, según indicó el entrenador Leonel Álvarez, mientras que Luciano Pons no jugaría y los que pelean por un lugar son Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco y Adalberto Peñaranda.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Grupo E-Fecha 4

Bucaramanga vs. Racing

Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Carlos Henao, Fredy Hinestroza; Edwin Castro, Leonardo Flores; Frank Castañeda, Fabián Sambueza, Kevin Londoño; Andrés Ponce o Adalberto Peñaranda. DT: Leonel Álvarez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez: Luciano Vietto, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Augusto Aragón (Uruguay).

Estadio: Américo Montanini