Fútbol: Ezequiel Medrán: "Nos vamos amargados, porque queríamos dejar el triunfo en casa".

"Hay que analizar el post partido para ver que pasó y ver lo que viene. Tuvimos un penal, después dos o tres situaciones y no las aprovechamos. El partido quedó abierto y después en una jugada desafortunada llegó el empate de Chicago. Pero es parte del juego, pero es obvio que es una amargura de no dejar los tres puntos en casa".

Para puntualizar dijo: "Lo mas importante es jugar y sumar competencia, porque hay que tener la capacidad de encontrarle la vuelta en situaciones donde hay que imponerse, porque todos vienen acá a jugársela contra el puntero. Seguramente cuando hagamos el análisis veremos que estábamos para mas, pero esto es futbol".

Por otra parte, el autor del gol de Gimnasia Facundo Lencioni dijo sobre el empate..

Empezó diciendo: "Tenemos que saber encontrar más espacios, mejores asociaciones, un poco más de profundidad en ataque para crear más situaciones de gol y tener más chances de poder cerrar los partidos que es lo que faltó en este encuentro",

Luego el jugador de fútbol rafaelino indicó sobre las incidencias del juego: "Nos encontramos con el gol y el hombre de más prácticamente al mismo tiempo, pudimos abrir el marcador y estaba bastante claro el partido y no lo pudimos liquidar y después terminamos sufriendo con el empate. No fue uno de los mejores partidos nuestros, no pudimos encontrar nunca claridad".