Fútbol: El insólito gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo

En un cierre dramático, el arquero Oumar Barry sorprendió a todos al convertir un gol en contra que le dio la victoria a Al Shahaniya por 1-0 sobre Al Shamal SC, en un duelo por la Copa de la Estrellas de Qatar. Se volvió viral en redes y medios internacionales.

La jugada se produjo en el último minuto adicional del partido, tras un tiro libre y en la que el experimentado arquero Oumar Barry, convirtió&nbsp;un autogol.&nbsp;

El partido de octavos de final en el Estadio Hamad bin Khalifa de Doha parecía encaminado a un empate, hasta que en el primer minuto del tiempo adicional, ocurrió lo impensado: Oumar Barry, arquero de Al Shamal SC, anotó en su propia portería y decretó la victoria de Al Shahaniya. Sin dudas que, la Copa de las Estrellas de Qatar entregó uno de los goles en contra más insólitos en lo que va del 2026.

El gol que nadie olvida

Todo comenzó con un tiro libre lejano ejecutado por Youssef Raisi. El disparo potente pasó la barrera y, al intentar controlar la pelota, Barry no logró frenarla. El balón rebotó en el travesaño y, en un intento desesperado de despeje ante la presión de Sultan Al-Shayab, terminó dentro del arco, desatando incredulidad en el estadio y en las redes sociales.

Reacciones virales

El error del arquero guineano con pasado en la selección de Qatar se volvió tendencia. Usuarios en Twitter y otras plataformas lo calificaron como “el gol en contra más vergonzoso que hayas visto”. Medios internacionales también replicaron la acción: el diario español AS lo llamó “uno de los goles más ridículos de la historia” y el brasileño Lance! publicó un impactante “¡¿QUÉ FUE ESO?!”.

Trayectoria del protagonista

Barry, de 39 años, ha pasado por El Jaish, Al Rayyan, Al Markhiya SC y Al Shamal SC, y llegó a su actual club en septiembre de 2024. Hasta el partido decisivo, solo había disputado dos encuentros de la Liga de las Estrellas, siendo el senegalés Babacar Seck el arquero titular.

Con este resultado, Al Shahaniya avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Al Rayyan. Los otros cruces serán: Umm Salal vs. Al Bidda, Muaither vs. Al Markhiya y Al Arabi vs. Al Waab.

