Fútbol: Agridulce jornada en el Federal A para los elencos mendocinos

Después de la igualdad en San Martín

Mauricio Elena es el DT de AC San Martín en el Federal A, equipo que tendrá fecha libre. Este lunes y antes de la primera practica semanal dialogó y dijo: "la verdad que no quedamos contentos ninguno, ni nosotros ni los jugadores. No pudimos dar a la gente el resultado que se necesitaba con la localía. Contentos no nos hemos quedado. La verdad, satisfechos tampoco. El equipo sí, de verdad, que se brindó el segundo tiempo, y al máximo para poner a Juventud en lo más bajo posible y nosotros lo más alto posible, pero creo que no fue un buen partido, que sí en la intención, en las ganas, pero bueno, en los últimos metros no tuvimos una buena toma de decisiones para poder definirlo con anterioridad. Nos faltó un poco ahí en los últimos metros"

"Tenemos fecha libre -añadió-. Vamos a ver a trabajar todos estos puntos que nos quedaron, que tenemos deuda pendiente, que es los últimos metros, tratar de finalizar de la mejor manera. Antes del partido le dije que éramos locales, que teníamos que ganar, que teníamos que atraer la gente nosotros desde adentro y que jugáramos como lo venimos haciendo, nada más que siendo más incisivo en la parte alta del equipo, en donde no lo fuimos. No pudimos encontrar los espacios y eso es en lo que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en eso y en algunas ocupaciones de espacio".

Y puntualizó el DT esteño: "con respecto a Argentino Monte Maiz, hay que visualizar un poco cómo juegan ellos. Es un equipo fuerte de local, nosotros vamos a ir a jugar de la misma manera que habitualmente jugamos, buscando los espacios, teniendo un control del partido y en la medida que se pueda. Y a partir de ahí de ir a buscar el resultado, no queda otra. Estos dos partidos para nosotros son fundamentales, tanto Argentino como Huracán y bueno, vamos a poner todo el trabajo puntualizando los errores o las carencias que hemos tenido en estos partidos y tratar de mejorar esas falencias.".

El Globito prepara estrategias visitar al Perro

El DT Gabriel Vallés habló después del juego ante los pampeanos de Costa Brava: "hasta que nos hicieron el gol, la verdad que veíamos que se podía ganar, que habíamos generado muchas situaciones de gol claras y que era un partido que merecíamos ganar. Después, cuando nos hacen el gol, la verdad que cambió todo. Y pudimos empatarlo y lo intentamos hasta el final, pero bueno, viéndolo desde ese lado de que nos convirtieron y que pudimos empatarlo, no está mal el empate. Obviamente que uno siempre quiere ganar más de local, pero bueno, hay que también analizar cómo se van dando los partidos.

Y agregó: "Con respecto a Gutiérrez, sabemos que se hacen fuertes de local, que son un buen equipo. Esta semana trabajaremos un poco sobre eso y veremos qué modificamos o en qué trabajamos para enfrentar a Gutiérrez. Y después, respecto a los suspendidos, vuelven: Emanuel García e Inostrosa y Aman, que venía una lesión posiblemente esté, no se sabe todavía".

La próxima fecha 13/04/25

Juventud Unida vs. Argentino M.M.

Gutiérrez SC vs. Huracán LH

Costa Brava vs. Ciudad de Bolivar

Atenas vs. Estudiantes

LIBRE: AC. San Martín

Dario Alaniz DT Gutierrez.

gabriel Valles DT HLH

Mauricio Elena

Tabla de posiciones de la zona

Club de Fútbol Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1.º Ciudad de Bolívar 7- 3 -2 -1- 0- 5- 1- 4

2.º Argentino (MM) 7- 4- 2- 1- 1- 4- 3- 1

3.º Huracán Las Heras 7- 4- 2- 1- 1 -5- 5- 0

4.º Costa Brava 6- 4- 1- 3- 0- 5- 2 -3

5.º Juventud Unida Universitario 5- 3- 1- 2 -0- 3- 2 -1

6.º San Martín (SM) 5- 4- 1 -2- 1- 6 -6 -0

7.º Gutiérrez 3- 3- 1- 0- 2- 5- 6 −1

8.º Sportivo Estudiantes (SL) 2- 3- 0- 2- 1- 0- 1 −1

9.º Atenas (RC) 0- 4- 0- 0- 4- 1- 8 −7

¿Y las demás zonas?

En las demás zonas del Torneo Federal "A": Deportivo Rincón lidera en la zona 1. En la zona 3: Douglas Haig es el puntero absoluto y en la zona 4 Sarmiento de La Banda, y es el dueño de la vanguardia.

Resultados Zona 1: Circulo Nicanor Otamendi 0, Olimpo 1; Santa Marina 1, Deportivo Rincon de Los Sauces 0; Guillermo Brown 3, Sol de Mayo 1 y Villa Mitre 0, Cipolletti 2.

Marcadores Zona 3: Independiente Chv 3, Gimnasia 0: Douglas Haig 2, Defensores (VR) 0; Sportivo Las Parejas 0, Gimnasia Chv 0 y Ben Hur 2, Linqueño 0;

Como salieron en la Zona 4: A. Rafaela 2, Sarmiento 1; Sol de America 4, Crucero del Norte 0; Bartolomé Mitre 1, Boca Unidos 1 y Sarmiento 1, San Martin 0.