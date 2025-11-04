Fuegos artificiales y castigo: El duro revés que sufrió Racing tras el recibimiento en la Libertadores

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) castigó duramente a la Academia por el uso de pirotecnia en el Cilindro de Avellaneda.

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) impuso una severa sanción a Racing Club tras los incidentes ocurridos en el recibimiento al equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, disputado en el Cilindro de Avellaneda.

La sanción principal establece que la Academia deberá disputar tres partidos como local sin público en todas las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Adicionalmente, una vez cumplido el castigo, el club deberá afrontar los siguientes tres encuentros sin la presencia de elementos de animación que requieran autorización previa, como "bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento".

Falta de organización y reincidencia, los motivos de la Aprevide para sancionar a Racing La dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fundamentó su decisión en la "falta de organización para el control y la vigilancia" por parte del club en el evento deportivo.

El documento de APreViDe también señala a Racing como reincidente, aludiendo a un episodio similar ocurrido en el recibimiento frente a Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, certamen en el que los dirigidos por Gustavo Costas se consagraron campeones. "Las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio", explica el informe de la Agencia.

Recibimiento Racing - Corinthians Racing Club podría emular el histórico recibimiento que realizó ante Corinthians Se destaca, además, que previo al crucial choque ante el 'Mengao', "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público", una indicación que fue desatendida.