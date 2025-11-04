Fuegos artificiales y castigo: El duro revés que sufrió Racing tras el recibimiento en la Libertadores

La sanción principal establece que la Academia deberá disputar tres partidos como local sin público en todas las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Adicionalmente, una vez cumplido el castigo, el club deberá afrontar los siguientes tres encuentros sin la presencia de elementos de animación que requieran autorización previa, como "bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento".
Falta de organización y reincidencia, los motivos de la Aprevide para sancionar a Racing
La dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fundamentó su decisión en la "falta de organización para el control y la vigilancia" por parte del club en el evento deportivo.
El documento de APreViDe también señala a Racing como reincidente, aludiendo a un episodio similar ocurrido en el recibimiento frente a Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, certamen en el que los dirigidos por Gustavo Costas se consagraron campeones. "Las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio", explica el informe de la Agencia.
Se destaca, además, que previo al crucial choque ante el 'Mengao', "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público", una indicación que fue desatendida.
La aplicación de la sanción implica que el conjunto albiceleste no contará con público por lo que resta del año 2025, a menos que logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva, un escenario que se presenta complicado. Recordemos que, con solo dos jornadas restantes de la fase regular, Racing se encuentra fuera de los primeros ocho puestos de la Zona A que otorgan un lugar en los octavos de final del certamen.