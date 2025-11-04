4 de noviembre de 2025 - 09:31

Fuegos artificiales y castigo: El duro revés que sufrió Racing tras el recibimiento en la Libertadores

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) castigó duramente a la Academia por el uso de pirotecnia en el Cilindro de Avellaneda.

Racing fue sancionado tras la eliminación por Copa Libertadores

Racing fue sancionado tras la eliminación por Copa Libertadores

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

El ex arquero de Boca fue una muralla en el Cilindro de Avellaneda, que le permitió al Flamengo  el pase a la final de la Copa Libertadores.

Agustín Rossi, entre el sueño de la Albiceleste y el interés de Brasil

Por Redacción Deportes
Racing y los millones que perdió tras caer en semis de Libertadores

Una fortuna: la escandalosa suma de dinero que perdió Racing por no llegar a la final de la Copa Libertadores

Por Cristian Reta

La sanción principal establece que la Academia deberá disputar tres partidos como local sin público en todas las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Adicionalmente, una vez cumplido el castigo, el club deberá afrontar los siguientes tres encuentros sin la presencia de elementos de animación que requieran autorización previa, como "bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento".

Racing Club
Racing Club y un recibimiento histórico

Racing Club y un recibimiento histórico

Falta de organización y reincidencia, los motivos de la Aprevide para sancionar a Racing

La dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fundamentó su decisión en la "falta de organización para el control y la vigilancia" por parte del club en el evento deportivo.

El documento de APreViDe también señala a Racing como reincidente, aludiendo a un episodio similar ocurrido en el recibimiento frente a Corinthians, en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, certamen en el que los dirigidos por Gustavo Costas se consagraron campeones. "Las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio", explica el informe de la Agencia.

Recibimiento Racing - Corinthians
Racing Club podría emular el histórico recibimiento que realizó ante Corinthians

Racing Club podría emular el histórico recibimiento que realizó ante Corinthians

Se destaca, además, que previo al crucial choque ante el 'Mengao', "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público", una indicación que fue desatendida.

La aplicación de la sanción implica que el conjunto albiceleste no contará con público por lo que resta del año 2025, a menos que logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva, un escenario que se presenta complicado. Recordemos que, con solo dos jornadas restantes de la fase regular, Racing se encuentra fuera de los primeros ocho puestos de la Zona A que otorgan un lugar en los octavos de final del certamen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcos Rojo, apuntado por propios hinchas de Racing, por la lesión de Santiago Sosa. 

Copa Libertadores: los afiches contra Marcos Rojo que aparecieron antes de la revancha entre Racing y Flamengo

Por Redacción Deportes
Agustín Rossi, arquero especialista en atajar penales. Un fenómeno y pasó por Boca alguna vez... 

Alerta Racing: el impresionante récord de Agustín Rossi en los penales por Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Racing vs. Flamengo: qué dice la astrología sobre la semifinal de la Libertadores

Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la semis entre Racing y Flamengo por copa Libertadores

Por Cristian Reta
Hinchas del Flamengo involucrados en un accidente

Conmoción en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo y hay heridos de gravedad

Por Cristian Reta