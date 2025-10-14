Fuego cruzado en River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "el principal responsable" del momento del equipo

Jorge Brito, presidente de River, no dudó en marcar que Marcelo Gallardo es el principal responsable del momento futbolístico del Millonario. VIDEO.

Tras la histórica derrota con Sarmiento (sexta en siete partidos) que profundizó la crisis deportiva de River, Jorge Brito rompió el silencio y culpó a Marcelo Gallardo por el presente futbolístico del equipo: "Es el máximo responsable". De todas formas, aseveró que lo respalda "en las buenas y en las malas" y que todas las áreas de la institución están "unidas".

Es que si bien el presidente no tuvo reparos en señalar al vanagloriado entrenador como el actor principal de este turbulento andar del Millonario en 2025, también es cierto que frenó cualquier tipo de rumor y le dio un espaldarazo en el cargo. "Ni la oposición piensa en un cambio de entrenador", sentenció, además de recalcar que la dirigencia confía en que "va a revertirlo".

Embed Brito:



"Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico"



"Nadie está pensando en un cambio de DT"



"Marcelo Gallardo tendrá la posibilidad y facultad de decidir a fin de año qué es lo que quiere hacer"



OPINEN pic.twitter.com/VsNNKJYthk — Politica en River (@PoliticaEnRiver) October 14, 2025 Cuándo finaliza el vínculo de Marcelo Gallardo con River Plate El Muñeco finaliza su vínculo a fin de año, justo luego de la elecciones que se realizarán en River el próximo sábado 1° de noviembre, motivo por el cual el actual mandatorio riverplatense dejó más que claro que nadie baraja otra opción más allá de la tormentosa situación deportiva.

"Aún con cuatro derrotas y en tiempo de elección, ningún candidato ha hablado de un cambio de director técnico. La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable. Pero la decisión de seguir o no es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá", explicó Brito, ante la consulta sobre si el DT tiene vía libre para decidir su continuidad después de diciembre o la CD tendrá la palabra final.

G3O-Dl2WgAAX9ZF En esa misma línea, el presidente millonario, que dejará su rol una vez consumados los comicios (Stefano Di Carlo es el candidato de parte del oficialismo), aseguró que "tenemos un gran cuerpo técnico, el que todos en River queremos, el que tantas alegrías no has dado y con jugadores que pueden revertir esto rápido". "Siempre hemos tenido una relación cercana con Marcelo, tanto en las buenas como en las malas", agregó.