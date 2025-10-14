14 de octubre de 2025 - 16:20

Fuego cruzado en River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "el principal responsable" del momento del equipo

Jorge Brito, presidente de River, no dudó en marcar que Marcelo Gallardo es el principal responsable del momento futbolístico del Millonario. VIDEO.

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo.&nbsp;

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo. 

Es que si bien el presidente no tuvo reparos en señalar al vanagloriado entrenador como el actor principal de este turbulento andar del Millonario en 2025, también es cierto que frenó cualquier tipo de rumor y le dio un espaldarazo en el cargo. "Ni la oposición piensa en un cambio de entrenador", sentenció, además de recalcar que la dirigencia confía en que "va a revertirlo".

Cuándo finaliza el vínculo de Marcelo Gallardo con River Plate

El Muñeco finaliza su vínculo a fin de año, justo luego de la elecciones que se realizarán en River el próximo sábado 1° de noviembre, motivo por el cual el actual mandatorio riverplatense dejó más que claro que nadie baraja otra opción más allá de la tormentosa situación deportiva.

"Aún con cuatro derrotas y en tiempo de elección, ningún candidato ha hablado de un cambio de director técnico. La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable. Pero la decisión de seguir o no es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá", explicó Brito, ante la consulta sobre si el DT tiene vía libre para decidir su continuidad después de diciembre o la CD tendrá la palabra final.

Pero, ¿cómo se sale del pozo? Brito analizó la situación que se vive en Núñez en detalle y, consciente de que el hincha perdió la paciencia el último sábado, en un clima hostil con silbidos e insultos para los jugadores, marcó la cancha: "No hay tiempo para esperar. Hay que ganar, competir y ahora".

"Hay que trabajar para revertirlo lo antes posible. Los silbidos se callan con goles y resultados. Hay que darle a la gente las alegrías que les supimos dar. Hay que darle lo antes posible los triunfos y el fútbol que demanda la gente. Estamos confiados en revertir este momento con Gallardo y los jugadores", concluyó con énfasis.

