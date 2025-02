Franco Pelayes a la Selección Argentina de básquet: "El deporte te ayuda a superar cualquier obstáculo"

-Franco, qué significa ICLIM en tu vida deportiva

-ICLIM en mi vida fue importante a la hora de haber encontrado el basquetbol sobre sillas de rueda luego de mi lesión. Fue como un cable a tierra, un poco la escapatoria de la realidad. Poder sanar con el deporte. Además, fue muy linda toda la ayuda familiar que recibí. Sin dudas, el deporte, te ayuda mucho a superar cualquier obstáculo que tengamos.

-¿Qué sentimientos se te cruzaron en el corazón cuándo entraste al CENARD, para estar en una concentración de la Selección Argentina?

- Sin dudas que es algo único, impactante. Entrar por primera vez al CENARD fue algo de no creer. El momento que empezas a compartir cancha, habitaciones y todo el establecimiento con los mejores deportistas que pueden haber en el país y no solo en la disciplina del basquetbol, es un sentimiento que no se puede expresar con palabras. Lo único que te puedo asegurar, es que me siento súper feliz de estar acá adentro.

- ¿Desde cuándo jugas al básquet adaptado y por qué elegiste esta disciplina deportiva?

-Comencé a jugar al básquet adaptado hace aproximadamente un año y medio. Lamentablemente, tuve un accidente en moto y perdí mi pierna. Estuve en coma. Pero, salí para adelante con mucha fuerza. Y ahora, es importante motivar no sólo a personas con discapacidada para cumplir sueños, metas, sino salir adelante de cualquier situación que los ponga la vida. Porque sólo hay una sola vida y hay que aprovechar cada oportunidad.

image.png Franco Pelayes, jugador de la Selección Argentina

-A qué te dedicas, qué edad tenés y cómo está conformado tu núcleo familiar

- Actualmente estoy desempleado y con muchas ganas de trabajar. Estoy buscando un trabajo. Necesito trabajar por favor. Tengo 26 años y vivo con mi padre y mi madre. Además, esta mi hermana menor y un hermano mayor. Mi familia, mis tesoros. Los amo mucho.

-Regresando a la actividad basquetbolística, ¿cómo está posicionado ICLIM a nivel Nacional?

-Sinceramente, ICLIM a nivel Nacional se ha ganado un respeto admirable. Tenemos un muy buen equipo para estar en las Ligas más alta y competitivas. Asimismo, aprender también de cada equipo que nos toque enfrentar.

- Te gusta el básquet de Mendoza. La Superliga es muy competitiva. De qué club sos hincha en la provincia….

-Es muy fuerte es el básquet de Mendoza. Pero, la verdad no sigo a ningún equipo en especial. Admiro a todos los clubes y jugadores, porque cada uno tiene sus puntos que los hacer mejor en su personalidad.

-¿Vas a la cancha? ¿Cómo ves el básquet de Mendoza?

- Sinceramente, no suelo ir muy seguido a las canchas en el básquet de Mendoza.

image.png Pelayes es figura en el básquet adaptado

-¿Qué le falta a ICLIM para estar en lo más alto a nivel Nacional?

-Lo que nos estaría faltando en ICLIM sería más apoyo de materiales de entrenamiento. Ayuda en equipamiento deportivo para las sillas de ruedas, incluso hasta sillas de ruedas no faltan, entrenadores o preparadores físicos. Y compromiso de cada jugador en mantener su silla y cumplir con los entrenamientos y planes de alimentación.

-¿Qué sueño te queda por cumplir…?

-El sueño que me queda por cumplir la verdad son muchos, pero si es en lo deportivo me encantaría poder tener mi silla de ruedas y poder llegar a competir a un nivel más profesional. Tener un trabajo fijo y no tener ese estrés mental de todos los días. También busco volver a estudiar que está en trámite, pero la verdad que los valores de la cuota de hoy en día no son nada baratas. Sueño con ser alguien el día de mañana y no depender de una pensión que ayuda muchísimo, pero lamentablemente no alcanza. Quiero trabajar y generar mis recursos. Ese es mi meta inmediata.

Franco Pelayes, se convirtió en un símbolo del básquet adaptado en la provincia de Mendoza. ICLIM se convirtió en su hogar, su cuna, su familia y el básquet en su cable a tierra. El “Rayo” también juega en San Rafael y lo llaman de refuerzo para un equipo en Chile. Un talento en exportación.

ICLIM el mejor de la Liga Federal 2024

image.png ICLIM, el mejor equipo del país.

Córdoba fue la provincia en donde ICLIM se coronó el mejor del país. El conjunto mendocino llegó a la final de manera invicta y ganó los doce partidos que jugó en la Región Oeste contra equipos de San Juan y San Luis. Por eso en Córdoba era serio candidato a ser campeón. Además de ICLIM, participaron Club Atlético Almirante Brown (Córdoba), Las Águilas (San Juan), CEF N°17 (Corrientes) y Newell´s Old Boys (Rosario).

ICLIM terminó invicto, ganando los cuatro partidos pasa ser el MEJOR DE LA ARGENTINA. Tres victorias fueron cómodas (diferencia de 18, 32 y 37 puntos) y la otra por diez, lo que demostró durante los dos días de competencia el poderío del conjunto mendocino. Tremendo trabajo de no solamente jugadores, cuerpo técnico sino también de mucha gente que en silencio los apoya para seguir con el deporte.

Plantel de ICLIM: Pablo Carmonoa, Martín Funes, Jorge Romero, Mauricio Cantalejos, Maximo Lamarea, Eduardo Coletta; Leonardo Morales, Darío Atencio, Diego Lencina, Andrea Domenico, Franco Pelayes, Tomás Tegero. DT: Mingo Ponce. PF: Camilo Varas.