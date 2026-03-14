Franco Colapinto largará 12 en la carrera principal del Gran Premio de China

Tras la disputa de la carrera Sprint , el argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en el Gran Premio de China de Fórmula 1 cuando este sábado se lleve a cabo la Qualy para la carrera principal en el Circuito Internacional de Shanghái .

La sesión clasificatoria comenzó y definirá la grilla de largada para la competencia del domingo, que se disputará a 56 vueltas sobre el trazado de 5.451 metros.

Franco Colapinto logro mejor rendimiento y mejorar sus registros con 1:33.357 , pero no le alcanzó para pasar a la Q3 y quedó 12° , a 0.354 del tiempo que marcó su compañero Pierre Gasly (1:33.003), quien avanzó a la última tanda con el 6° registro.

El piloto argentino se quedó afuera de la Q3 por una ínfima diferencia de 0.005 : Isack Hadjar , de Red Bull Racing, marcó el 10° registro con 1:33.352 . Nico Hülkenberg , de Audi, quedó afuera de la última instancia de qualy por 0.002 con 1:33.354.

COLAPINTO, A LA Q2 Franco mejoró su tiempo y terminó 10° en la Q1 del #ChineseGP , dos puestos por delante de su compañero Pierre Gasly. Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Bg10llIUEH

Andrea Kimi Antonelli marca el primer registro con una gran vuelta de 1:32.950. Su compañero George Russell mejor detrás su registro con 1:32.523.

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¿Luz verde! Q1

El piloto argentino logró mejorar sus propios registros Franco Colapinto para ubicarse 4° por el momento con un giro de 1:34.388, cerca de su mejor vuelta (fue en SQ2 con 1.34.327).

Mejoró su mejor parcial y se metió en el décimo lugar de la Qualy

Oscar Piastri pone el mejor registro momentáneo con 1:33.990

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El primer registro de Pierre Gasly en esta clasificación es de 1:34.503.

El primer registro para Franco Colapinto en esta clasificación es de 1:35.973

image Franco Colapinto Gentileza

Colapinto llega a esta instancia luego de finalizar 14° en la carrera Sprint, en una prueba intensa que tuvo como ganador al británico George Russell con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, escoltado por las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

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Franco Colapinto optimista de cara a lo que viene en el #ChineseGP y en la #F1.



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El piloto de Alpine F1 Team buscará mejorar su rendimiento en la qualy luego de un viernes complicado en el que quedó lejos de su compañero Pierre Gasly, aunque se mostró optimista tras identificar algunos aspectos técnicos del monoplaza que influyeron en la diferencia de rendimiento.

La clasificación será clave para el argentino, que intentará lograr una mejor posición de partida de cara a la carrera principal del domingo en Shanghái