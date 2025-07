Fórmula 1:terminó la clasificatoria Q 3 del GP de Bélgica y Lando Norris se adueñó de la Pole Positión

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

11.50 ¡Arrancó la Q3! Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, George Russell, Isack Hadjar, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Alex Albon pelearán por la pole position.

12.00 ¡Final de la clasificación! Lando Norris voló con su McLaren y se adueñó de la pole position con un tiempo de 1:40.562, superando a su compañero Oscar Piastri por 0.085 y a Charles Leclerc por 0.338.

11.30 ¡Arrancó la Q2! Los 15 pilotos tendrán 15 minutos para pelear por ubicarse entre los diez mejores tiempos.

11.35 Verstappen, al frente 1m40s951 es el registro que lo pone al neerlandés primero, aunque los McLaren aún no hicieron sus tiempos.

11.38 Piastri-Norris, el 1-2 de McLaren: El australiano puso un tiempo de 1m40s626, 89 milésimas mejor que el británico y tres décimas más rápido que Verstappen.

11. 40 Gasly, por ahora, eliminado en Q2 El francés aparece 13°, pero todavía le quedará un intento cuando faltan seis minutos para el final.

11. 43 Gasly, al borde del milagro: quedó 13° El francés cerró la vuelta antes del resto y se había puesto noveno. Pero después fue bajando en el clasificador hasta el 13° lugar, detrás de Ocon y Bearman, pero delante del siempre duro Hulkenberg y Carlos Sainz.

11.46 Los eliminados en Q2

11 - Esteban Ocon (Haas)

12 - Oliver Bearman (Haas)

13 - Pierre Gasly (Alpine)

14 - Nico Hulkenberg (Sauber)

15 - Carlos Sainz (Williams)

11.48 Yuki Tsunoda se metió en Q3

El japonés clasificó en el quinto lugar, pero lo interesante es que quedó a solo tres décimas de su compañero, Max Verstappen, en su mejor clasificación desde que es piloto de Red Bull.

11.50 Colapinto: "Estoy triste con el resultado pero creo que mañana podemos revertir"

"Perdí un poquito en el segundo, que tuve a Alonso muy lento adelante y perdí un poco de carga. Es una pena. Estábamos muy cerquita y teníamos un auto mejor que ayer. A trabajar para mañana", analizó al bajarse del auto. "Me sentí mejor que ayer, con estos cambios que hicimos mejoró el auto. En eso estoy contento. No es lo ideal no pasar por tan poquito pero es lo que hay", agregó.

Franco Colapinto sigue con inconvenientes en su auto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 y largará en la decimoséptima posición en la carrera del Gran Premio de Bélgica.

Los otros eliminados en Q1 fueron el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

11.00 !Arrancó la clasificación! Los 20 pilotos saldrán a pista durante 18 minutos.

¡Incidente en los primeros segundos! Lance Stroll se tocó con el Sauber de Nico Hülkenberg en la calle de boxes antes de salir a pista y obligó al cambio de trompa del monoplaza del alemán.

11.05 El primer registro de la Q1 es para Lando Norris con su McLaren en 1:42.076. Su compañero Oscar Piastri lo mejora y gira en 1:41.998

11. 09 Max Verstappen (1:42.066), Yuki Tsunoda (1:42.381) y George Russell (1:42.564) se suman al lote de los principales tiempos con 9 minutos por delante.

11.12 ¡Carlos Sainz salta a la cima! El de Williams giró en 1:41.691 para posicionarse momentáneamente como líder por delante de Liam Lawson, de Racing Bulls (1:41.765).

11.13 El primer registro de Pierre Gasly en Alpine es de 1:42.136 para figurar décimo. Franco Colapinto está 16° tras marcar 1:42.545, a 0.409 de su compañero.

Últimos cinco minutos: Lando Norris registró el tiempo más veloz con su McLaren (1:41.010) y el parámetro de corte es de Fernando Alonso, que está 15° con un tiempo de 1:42.500. Franco Colapinto está 16°.

Franco Colapinto mejora su tiempo, pero no le alcanza: giró en 1:42.022 y se ubicó 17°, a 0.222 del registro de Pierre Gasly. Su compañero de Alpine avanzó a Q2 con un giro de 1:41.800 que le permitió posicionarse 11°.

11. 25 ¡Final de la Q1! Lance Stroll de Aston Martin (20°), Fernando Alonso de Aston Martin (19°), Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (18°), Franco Colapinto de Alpine (17°) y Lewis Hamilton de Ferrari (16°) son los cinco eliminados.

LAS CLASIFICACIONES DE FRANCO COLAPINTO EN ALPINE

15° en el Gran Premio de Imola

18° en el Gran Premio de Monaco

19° en el Gran Premio de Barcelona

10° en el Gran Premio de Canadá

14° en el GP de Austria

19° en la Sprint del GP de Bélgica