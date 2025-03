Fórmula 1: Piastri rompió los pronósticos y sumó su primera pole position en el GP de China

La Q1 arrancó con un error de Doohan, piloto de Alpine que sueña con que Franco Colapinto ocupe su lugar. Apenas comenzada la sesión, el australiano perdió el control del auto en la aceleración, cuando Pierre Gasly lideraba un clasificatorio que, en sus primeros minutos, mostraba tiempos relativamente altos y la ausencia de los pilotos más rápidos. Doohan controló un pequeño derrape, pero eso no evitó que su actuación se viera empañada desde el inicio.

Cuando salieron a pista Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Max Verstappen, la pole fue cambiando de manos, pero finalmente quedó en poder del neerlandés con un tiempo de 1m31s424, aunque la vuelta de Verstappen fue anulada por exceder el límite en la curva 9 a solo nueve minutos del final. Liam Lawson, que estaba a un segundo de su compañero de equipo en el Red Bull, no logró mejorar su posición y se quedó atrás.

A medida que se acercaba el final de la sesión, la eliminación parecía inminente para Doohan y Lawson, quienes se encontraban en los puestos 20 y 19, respectivamente. Esteban Ocon, Carlos Sainz y Pierre Gasly también estaban en peligro. Finalmente, los eliminados fueron Lawson (20), Doohan (18) y Gasly (16), además de los novatos Gabriel Bortoleto (19) y Oliver Bearman (17). Lawson, al igual que en la clasificación de la Sprint, lamentó el mal rendimiento de su auto, comentando: "Es realmente difícil, la ventana de tiempo es muy pequeña. No es excusa, tengo que controlarlo. Fue una sesión complicada, pero si no hubiéramos tenido tráfico, podría haber ido mejor. Aun así, no es suficiente. Deberíamos haber sido más rápidos en nuestra primera vuelta".