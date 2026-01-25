Fórmula 1: Comienza la pretemporada de la Máxima en Barcelona y una nueva ilusión de Franco Colapinto

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este lunes con los primeros test oficiales en el circuito de Barcelona-Catalunya, que tendrán al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine .

Fórmula 1: El team Williams le dice no a los giros en Cataluña

Los preparativos para la nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo tendrán lugar hasta el viernes 30 y contará con la participación de la mayoría de los equipos desde el comienzo, aunque habrá algunas ausencias.

Si bien todavía no fue confirmado el calendario completo, las escuderías ya comienzan a preparar lo que será el arranque de la nueva temporada de la F1, la cual contará con diversos cambios reglamentarios.

Sin embargo, McLaren, escudería que se quedó con el campeonato de constructores y de pilotos de la mano de Lando Norris en 2025, decidió retrasar su estreno por lo que podrían salir al circuito el próximo martes o incluso el miércoles.

En tanto, Ferrari tampoco participará del evento inaugural y, según el jefe de equipo Fréderic Vasseur, la entidad italiana tiene prevista su primera salida para el martes 27 de enero.

Por su parte, la gran ausencia será la de Williams ya que no participará de los test en Barcelona e irá directamente a las pruebas en Bahréin debido a retrasos en los plazos de fabricación del monoplaza FW48. Dicha ausencia le quitará tres días de pretemporada al equipo británico.

Los test que se llevarán a cabo este lunes en el circuito de Montmeló comenzarán este lunes desde las 05:00 hasta las 13:00 (hora argentina) con un receso de una hora entre las 09:00 y las 10:00.