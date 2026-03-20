20 de marzo de 2026 - 22:42

Falleció Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años

El periodista deportivo uruguayo nacionalizado argentino se especializaba en boxeo.

Falleció el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Falleció el periodista Ernesto Cherquis Bialo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Falleció el periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, a sus 85 años.

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Cherquis Bialo trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid, murió luego de pasar por una internación que había solicitado dadores de sangre.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

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