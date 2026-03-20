FADEP visita a Costa Brava en su debut en el Torneo Federal A: a qué hora y por dónde verlo

Fundación Amigos por el Deporte - FADEP - da inicio a su primera participación en el Torneo Federal A , en un encuentro correspondiente a la Zona 3. Será este sábado desde las 20 horas en el Nuevo Pacaembú de General Pico, ante Costa Brava.

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El cuadro de Russell viene de obtener el ascenso de categoría en la pasada temporada, y hará su estreno absoluto en el círculo semi-profesional del fútbol argentino apenas 13 años después de su fundación . Sin dudas, un momento que quedará en el recuerdo de la institución que preside Sebastián Torrico.

Para este desafío en la tercera división de AFA , el Cóndor a postó por una serie de refuerzos de jerarquía que sumarán experiencia y variantes a un plantel que ya era rico en calidad durante el Torneo Regional Federal, y que también extendió el vínculo con su entrenador Diego Pozo.

Pudo mantener a nombres importantes como Cristian Aracena, Exequiel Bonacorso, Federico López, Pablo Dellarole, Matías Navarro y Gonzalo Klusener, pero también cerró a otros de mucho peso. Así llegaron Nahuel Iribarren, Enzo Kalinski, José Méndez, Diego Tonetto, y Ramón Lentini, entre otros.

El adiestrador no soltó prenda durante la semana acerca de cómo podría formar el equipo , aunque hay mucha expectativa por ver si manda desde el minuto cero a los nuevos referentes del plantel, teniendo en cuenta que la base que arrastra desde el Regional hasta el momento ha cumplido.

Cómo llega Costa Brava:

Costa Brava - Atlético Club San Martín En el 2025, Costa Brava fue un dolor de cabeza para los conjuntos mendocinos. ACSM

Enfrente estará Costa Brava, un equipo que ascendió a principios de 2025 y fue revelación absoluta en el anterior Torneo Federal A, clasificando a la Zona Campeonato tras una primera fase furiosa donde jugó 16 encuentros, y sólo perdió 2. Sin embargo, en la Zona Campeonato no hizo pie y terminó relegado a la Reválida, donde cayó en el segundo playoff ante San Martín de Formosa.

Pensando en esta temporada, el Albirrojo cerró a Rodrigo Villalonga como su entrenador. Según contaron desde la institución de La Pampa, se trata de una persona con un amplio historial en el deporte "habiendo formado parte de cuerpos técnicos en la élite del fútbol sudamericano. Su carrera incluye pasos por Estudiantes de La Plata, O’Higgins y Audax Italiano (Chile), además de haber integrado el cuerpo técnico de Gabriel Milito en Independiente de Avellaneda y Estudiantes de La Plata".

En relación al plantel, llegaron Ignacio Pipistrelli, Tomás Garro, Joaquín Parra, Bautista Aldunate, Nicolás Frías y Paulo Mansilla, entre otros. Además, continúa el temible goleador Jerónimo Gutiérrez.

Datos del partido:

Estadio: Nuevo Pacaembú, La Pampa

Árbitro: Fernando Marcos

Hora: 20

TV: TV Pública Pampeana