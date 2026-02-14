14 de febrero de 2026 - 16:59

FADEP quiere escribir su página dorada en la final por el ascenso en San Luis: hora, TV, formaciones

El Cóndor se mide con La Amistad de Cipoletti en el duelo que definirá uno de los cuatro ascensos desde el Torneo Regional Federal Amateur.

FADEP va por el ascenso en San Luis

FADEP va por el ascenso en San Luis

Foto:

Prensa FADEP - archivo
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Después de un camino que rozó la perfección en cuanto a los resultados, Fundación Amigos del Deporte (FADEP) se apresta a escribir la página dorada de su reciente historia con la disputa de la final por el ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur.

Leé además

FADEP tiene todo listo para la gran final

Todo definido para la gran final por el ascenso entre FADEP y La Amistad

Por Emanuel Cenci
Cuándo y dónde se jugará la final entre FADEP y La Amistad.

FADEP se medirá ante La Amistad por la final del Torneo Regional Amateur: día, horario y sede confirmada

Por Redacción Deportes

El rival es el duro La Amistad de Cipoletti, que superó en la fase anterior a Boxing Club de Río Gallegos luego de igualar 2 a 2 en la ida y golear 3 a 0 en la vuelta, llegando a esta instancia con un aceitado esquema que le permitió ser la sensación y el vencedor de la Región Patagónica. No será un contrincante sencillo, teniendo en cuenta que el DT es el mendocino Alfredo Tizza, gran conocedor del ascenso y del fútbol de nuestra provincia.

FADEP
FADEP ya sabe como serán las finales del Regional

FADEP ya sabe como serán las finales del Regional

Sin embargo, FADEP descansa su ilusión en las figuras de experiencia que tiene dentro del plantel. El arquero de amplia trayectoria en Mendoza Cristian Aracena, el volante Nicolás Igartúa, y el temible delantero Gonzalo Klusener, máximo artillero de la categoría. Juntos formaron la columna vertebral de un equipo que perdió sólo 1 partido (de visitante ante Unión), y que terminó invicto en condición de local.

Para la Fundación no será el estreno en esta instancia, debido a que ya la jugó en el pasado. La primera chance que tuvo para arribar al Torneo Federal A, el tercer escalón del fútbol argentino, fue en el Regional Federal de Transición 2020/21, cuando cayó 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy en el duelo definitivo disputado en el Coloso de Barrio Talleres de La Pampa.

Probables formaciones de FADEP - La Amistad:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero,Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Matías Navarro; Matías Persia, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

Datos del partido:

Estadio: Osvaldo Centioni, Villa Mercedes

Árbitro: Diego Novelli

Hora: 17

TV: Interior Futbolero - La Gloria o Devoto

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final

FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final del Regional

Por Emanuel Cenci
FADEP - Estudiantes de San Luis

FADEP con día y árbitro definidos para buscar la final por el ascenso

Por Emanuel Cenci
El delantero Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River, podría llegar a Boca.

Boca busca tentar a un delantero que fue parte del River de Gallardo

Por Redacción Deportes
Tenis. El jugador de Tenis nacional, Sebastián Báez en acción.

Tenis: En la jornada sabatina se juegan las semifinales del Argentina Open.

Por Gonzalo Tapia