FADEP quiere escribir su página dorada en la final por el ascenso en San Luis: hora, TV, formaciones

El Cóndor se mide con La Amistad de Cipoletti en el duelo que definirá uno de los cuatro ascensos desde el Torneo Regional Federal Amateur.

Después de un camino que rozó la perfección en cuanto a los resultados, Fundación Amigos del Deporte (FADEP) se apresta a escribir la página dorada de su reciente historia con la disputa de la final por el ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur.

El partido se disputará este domingo desde las 17 horas en el Osvaldo Centioni, la casa de Jorge Newbery de Villa Mercedes, con arbitraje de Diego Novelli. Cabe destacar que, en caso de empate al cabo de los noventa minutos reglamentarios, se recurrirá a los disparos desde el punto del penal.

El rival es el duro La Amistad de Cipoletti, que superó en la fase anterior a Boxing Club de Río Gallegos luego de igualar 2 a 2 en la ida y golear 3 a 0 en la vuelta, llegando a esta instancia con un aceitado esquema que le permitió ser la sensación y el vencedor de la Región Patagónica. No será un contrincante sencillo, teniendo en cuenta que el DT es el mendocino Alfredo Tizza, gran conocedor del ascenso y del fútbol de nuestra provincia.

FADEP FADEP ya sabe como serán las finales del Regional FADEP Sin embargo, FADEP descansa su ilusión en las figuras de experiencia que tiene dentro del plantel. El arquero de amplia trayectoria en Mendoza Cristian Aracena, el volante Nicolás Igartúa, y el temible delantero Gonzalo Klusener, máximo artillero de la categoría. Juntos formaron la columna vertebral de un equipo que perdió sólo 1 partido (de visitante ante Unión), y que terminó invicto en condición de local.

Para la Fundación no será el estreno en esta instancia, debido a que ya la jugó en el pasado. La primera chance que tuvo para arribar al Torneo Federal A, el tercer escalón del fútbol argentino, fue en el Regional Federal de Transición 2020/21, cuando cayó 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy en el duelo definitivo disputado en el Coloso de Barrio Talleres de La Pampa.