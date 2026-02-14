FADEP quiere escribir su página dorada en la final por el ascenso en San Luis: hora, TV, formaciones

Después de un camino que rozó la perfección en cuanto a los resultados, Fundación Amigos del Deporte (FADEP) se apresta a escribir la página dorada de su reciente historia con la disputa de la final por el ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur.
El rival es el duro La Amistad de Cipoletti, que superó en la fase anterior a Boxing Club de Río Gallegos luego de igualar 2 a 2 en la ida y golear 3 a 0 en la vuelta, llegando a esta instancia con un aceitado esquema que le permitió ser la sensación y el vencedor de la Región Patagónica. No será un contrincante sencillo, teniendo en cuenta que el DT es el mendocino Alfredo Tizza, gran conocedor del ascenso y del fútbol de nuestra provincia.
Sin embargo, FADEP descansa su ilusión en las figuras de experiencia que tiene dentro del plantel. El arquero de amplia trayectoria en Mendoza Cristian Aracena, el volante Nicolás Igartúa, y el temible delantero Gonzalo Klusener, máximo artillero de la categoría. Juntos formaron la columna vertebral de un equipo que perdió sólo 1 partido (de visitante ante Unión), y que terminó invicto en condición de local.
Para la Fundación no será el estreno en esta instancia, debido a que ya la jugó en el pasado. La primera chance que tuvo para arribar al Torneo Federal A, el tercer escalón del fútbol argentino, fue en el Regional Federal de Transición 2020/21, cuando cayó 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy en el duelo definitivo disputado en el Coloso de Barrio Talleres de La Pampa.
Probables formaciones de FADEP - La Amistad:
FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero,Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Matías Navarro; Matías Persia, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.