FADEP busca recuperarse ante Deportivo Rincón: hora, formaciones

El primer paso de Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- en el Torneo Federal A fue con una dura derrota, pero ahora tiene la posibilidad de dejar el mal trago atrás y recuperar la sonrisa ante Deportivo Rincón. Será este sábado desde las 11 horas en el Predio de Russell, con el arbitraje de Nelson Bejas.
Hace apenas una semana, el Cóndor vivió su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino. Lejos de resultar como se lo imaginaba, Costa Brava le dio la bienvenida con un contundente 3 a 0 con los goles de Joaquín Vivani, Mariano Rivadeneira y Jerónimo Gutiérrez. El marcador pareció demasiado castigo.
Con la sangre en el ojo, el elenco de Diego Pozo ahora tiene una gran chance para dejar los tres puntos en casa y cambiar la imagen. Por tal motivo, se especula con la presentación como titular de jugadores importantes como Enzo Kalinski y José Méndez, dos de los flamantes refuerzos. Además, seguirán Diego Tonetto y Gonzalo Klusener. Un once de mucho nombre de peso para jugar en casa.
Su rival de turno, mientras tanto, todavía no disputó ningún encuentro por el Torneo Federal A ya que el pasado fin de semana jugó por los 32avos de final de la Copa Argentina. Se trató de un duelo sin ningún tipo de equivalencias, donde cayó goleado 5 a 0 por San Lorenzo de Almagro.
Sin embargo, los de Pablo Castro sueñan con mostrar una imagen más decorosa en la tercera categoría del fútbol local. Para eso incorporó a jugadores destacados como Rodrigo "Petróleo" Herrera, y Cristian Estigarribia, y mantuvo una base del conjunto de la temporada anterior.
Probables formaciones de FADEP - Deportivo Rincón:
FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Diego Tonetto, José Méndez, Matías Navarro; Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Rincón de los Sauces: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Ezequiel Ávila; Jorge Rossi, Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.