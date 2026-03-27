FADEP busca recuperarse ante Deportivo Rincón: hora, formaciones

El Cóndor se mide ante el cuadro de Neuquén este sábado desde las 11 horas por el Torneo Federal A, en el predio que posee en Russell.

El primer paso de Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- en el Torneo Federal A fue con una dura derrota, pero ahora tiene la posibilidad de dejar el mal trago atrás y recuperar la sonrisa ante Deportivo Rincón. Será este sábado desde las 11 horas en el Predio de Russell, con el arbitraje de Nelson Bejas.

Hace apenas una semana, el Cóndor vivió su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino. Lejos de resultar como se lo imaginaba, Costa Brava le dio la bienvenida con un contundente 3 a 0 con los goles de Joaquín Vivani, Mariano Rivadeneira y Jerónimo Gutiérrez. El marcador pareció demasiado castigo.

Costa Brava – FADEP, por el Torneo Federal A Costa Brava – FADEP, por el Torneo Federal A Prensa FADEP Con la sangre en el ojo, el elenco de Diego Pozo ahora tiene una gran chance para dejar los tres puntos en casa y cambiar la imagen. Por tal motivo, se especula con la presentación como titular de jugadores importantes como Enzo Kalinski y José Méndez, dos de los flamantes refuerzos. Además, seguirán Diego Tonetto y Gonzalo Klusener. Un once de mucho nombre de peso para jugar en casa.

Su rival de turno, mientras tanto, todavía no disputó ningún encuentro por el Torneo Federal A ya que el pasado fin de semana jugó por los 32avos de final de la Copa Argentina. Se trató de un duelo sin ningún tipo de equivalencias, donde cayó goleado 5 a 0 por San Lorenzo de Almagro.

image San Lorenzo de Almagro venció 5 a 0 a Rincón por la Copa Argentina CA Sin embargo, los de Pablo Castro sueñan con mostrar una imagen más decorosa en la tercera categoría del fútbol local. Para eso incorporó a jugadores destacados como Rodrigo "Petróleo" Herrera, y Cristian Estigarribia, y mantuvo una base del conjunto de la temporada anterior.