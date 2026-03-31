31 de marzo de 2026 - 20:32

Europa definió sus últimos cuatro cupos para el Mundial 2026

Clasificaron Turquía, Suecia, Checa y Bosnia solo resta saber quiénes ocuparon los dos casilleros restantes que completan el fixture del Mundial 2026

copita de leche

Se definieron los últimos cuatro equipos europeos que se metieron al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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Con victorias en los repechajes, Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia aseguraron su lugar en el torneo. En la misma jornada, se esperan los resultados de los partidos del Repechaje Internacional, que incluyen a la República Democrática del Congo enfrentando a Jamaica y Bolivia jugando contra Irak.

Los grupos hasta ahora

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y un equipo del Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia o Irak)

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y un equipo del Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica o República Democrática del Congo)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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