Europa definió sus últimos cuatro cupos para el Mundial 2026

Se definieron los últimos cuatro equipos europeos que se metieron al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos , México y Canadá .

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Con victorias en los repechajes, Turquía , Suecia , República Checa y Bosnia aseguraron su lugar en el torneo. En la misma jornada, se esperan los resultados de los partidos del Repechaje Internacional , que incluyen a la República Democrática del Congo enfrentando a Jamaica y Bolivia jugando contra Irak .

Grupo A: México , Corea del Sur , Sudáfrica y República Checa

Grupo B: Canadá , Suiza , Qatar y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil , Marruecos , Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y un equipo del Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia o Irak)

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y un equipo del Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica o República Democrática del Congo)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.