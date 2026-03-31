Europa definió sus últimos cuatro cupos para el Mundial 2026

Se definieron los últimos cuatro equipos europeos que se metieron al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
Clasificaron Turquía, Suecia, Checa y Bosnia solo resta saber quiénes ocuparon los dos casilleros restantes que completan el fixture del Mundial 2026
Se definieron los últimos cuatro equipos europeos que se metieron al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
Con victorias en los repechajes, Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia aseguraron su lugar en el torneo. En la misma jornada, se esperan los resultados de los partidos del Repechaje Internacional, que incluyen a la República Democrática del Congo enfrentando a Jamaica y Bolivia jugando contra Irak.
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa
Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y un equipo del Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia o Irak)
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y un equipo del Repechaje Intercontinental 1 (Jamaica o República Democrática del Congo)
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.