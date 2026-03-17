17 de marzo de 2026 - 23:40

Estudiantes de La Plata reaccionó a tiempo y amargó a Gimnasia y Esgrima en el Parque

El Lobo lo ganaba con un gol de Módica, pero el Pincha lo dio vuelta en una ráfaga liderada por Tiago Palacio y se llevó un 2a 1 clave por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional. El Lobo lleva 6 partidos sin ganar.

El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo sufrió una dura derrota frente a Estudiantes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Foto:

Ramiro Gómez
En la primera que tuvo el goleador del Lobo, Agustín Módica, la mandó al fondo del arco de Muslera.

En la primera que tuvo el goleador del Lobo, Agustín Módica, la mandó al fondo del arco de Muslera.

Foto:

Ramiro Gómez
Un pase filtrado dejó mano a mano a Mortadela Rodríguez y a Muslera, quien eludió el arquero pero el balón se le fue largo cuando quedaba frente al arco en solitario.

Un pase filtrado dejó mano a mano a Mortadela Rodríguez y a Muslera, quien eludió el arquero pero el balón se le fue largo cuando quedaba frente al arco en solitario.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Gimnasia y Esgrima no pudo frente a Estudiantes de La Plata y cayó 2 a 1, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Ariel Broggi, que venía de sumar tres empates consecutivos, no logró sostener la ventaja con la que se fue al vestuario en el primer tiempo gracias al gol de Módica. Estudiantes, en una ráfaga y bajo la conducción del mejor jugador del partido, Tiago Palacios, dio vuelta el marcador en un abrir y cerrar de ojos.

Leé además

El Lobo se trajo un punto del Bajo Flores donde igualó sin goles frente al Malevo. 

Gimnasia y Esgrima sumó un punto frente a Riestra, pero sigue sin ganar
Fútbol. El Real Madrid festejó y está en cuartos de la Champions

Fútbol Europeo: Están los primeros clasificados a cuartos de final de la Champions League

El encuentro fue de ida y vuelta, principalmente en la primera etapa. El trabajo y control de juego de Palacios le permitió al conjunto platense llegar en varias ocasiones al arco defendido por Rigamonti. Sin embargo, la labor defensiva de Paredes, Saavedra, Mondino y Muñoz le dio al Lobo cierta solidez ante la imprecisión de su rival.

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata
En el Parque el Lobo y el Pincha no se sacan ventaja e igualan sin goles en el Legrotaglie.

En el Parque el Lobo y el Pincha no se sacan ventaja e igualan sin goles en el Legrotaglie.

Sobre el cierre se fue al descanso con la ventaja

Una de las más claras fue un pase filtrado de Sánchez para “Mortadela” Rodríguez, que eludió a Muslera, pero el balón se le fue largo cuando tenía el arco a su disposición.

Gimnasia no tenía precisión en los últimos metros y, además, evidenciaba algunas imprecisiones en el mediocampo. Aun así, cuando logró salir rápido por los laterales, complicó al equipo dirigido por Medina.

Sobre el cierre de la primera etapa, tras una guapeada de Saavedra, el Lobo encontró la ventaja con un gol de Módica y se fue al descanso arriba en el marcador.

image
Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

El Pincha y una ráfaga de jerarquía

En el complemento, Estudiantes salió con un inspirado Palacios y no le dio respiro a Rigamonti. Una salvada espectacular de Paredes le costó una lesión al lateral, que debió ser reemplazado por Cortez.

Con Palacio, Cetré y Carrillo, el Pincha presionó alto y el Lobo no logró hacer pie. Le dieron demasiado espacio a Palacios, quien sacó un remate extraordinario para vencer a Rigamonti con un golazo. Apenas un minuto más tarde, Meza volvió a exigir al arquero local.

image
Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

El Lobo no encontró variantes

Era el peor momento de Gimnasia, que no lograba asentarse en su propia cancha y no salía del acecho rival.

Tras un centro pasado, Carrillo la bajó para Palacios, que marcó el 2 a 1. El 10 de Estudiantes luego estrellaría un remate en el travesaño, en una jugada que pudo haber sentenciado el partido. A esa altura, Rigamonti ya había evitado una diferencia mayor.

Fue pura actitud lo del Lobo de Broggi, pero las variantes no pesaron en ofensiva y el equipo careció de claridad para, al menos, rescatar un punto en casa.

El sábado Gimnasia visitará a Newells en Rosario, donde buscará recuperarse de esta caída.

Las formaciones Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes de La Plata: Facundo Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Benedetti, Ezequiel Piovi; Castro, Amovil, Amondarain, Tiago Palacio, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: DT: Alexander Medina.

Goles: PT: 48' Módica (G). ST: 15 y 20' Palacio (E).

Cambio: ST: en el incio Edwuin Cetré por Pérez (E), Ismael Cortez por Paredes (G), Blas Armoa por Rodríguez (G),18’ Brian Ferreyra por Módica (G), Eros Mancuso por Meza (E).

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Nazareno Arasa

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Una gran polémica hay en África tras el cambiazo que hizo la CAF

Embromaron a Senegal y ahora el campeón del fútbol africano es Marruecos

Hockey Césped. A Las Leonas les tocó un grupo accesible con el siempre complicado Estados Unidos.

Hockey Césped: El sorteo del mundial fue favorable para Argentina

Christian Corrales, DT del Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín está listo para debutar, con Christian Corrales como bandera

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina muestran orgullosas sus medallas doradas en Nairobi, donde ganaron la primera etapa o fecha del circuito de Seven denominado SVNS 2

Rugby: Las Yaguaretés listas para sus desafíos en Uruguay y Brasil