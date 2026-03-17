Estudiantes de La Plata reaccionó a tiempo y amargó a Gimnasia y Esgrima en el Parque

Gimnasia y Esgrima no pudo frente a Estudiantes de La Plata y cayó 2 a 1, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Ariel Broggi, que venía de sumar tres empates consecutivos, no logró sostener la ventaja con la que se fue al vestuario en el primer tiempo gracias al gol de Módica. Estudiantes, en una ráfaga y bajo la conducción del mejor jugador del partido, Tiago Palacios, dio vuelta el marcador en un abrir y cerrar de ojos.

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El encuentro fue de ida y vuelta, principalmente en la primera etapa. El trabajo y control de juego de Palacios le permitió al conjunto platense llegar en varias ocasiones al arco defendido por Rigamonti . Sin embargo, la labor defensiva de Paredes, Saavedra, Mondino y Muñoz le dio al Lobo cierta solidez ante la imprecisión de su rival.

Una de las más claras fue un pase filtrado d e Sánchez para “Mortadela” Rodríguez, que eludió a Muslera, pero el balón se le fue largo cuando tenía el arco a su disposición.

En el Parque el Lobo y el Pincha no se sacan ventaja e igualan sin goles en el Legrotaglie.

Gimnasia no tenía precisión en los últimos metros y, además, evidenciaba algunas imprecisiones en el mediocampo. Aun así, cuando logró salir rápido por los laterales, complicó al equipo dirigido por Medina.

Sobre el cierre de la primera etapa, tras una guapeada de Saavedra, el Lobo encontró la ventaja con un gol de Módica y se fue al descanso arriba en el marcador.

image Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata Ramiro Gómez

El Pincha y una ráfaga de jerarquía

En el complemento, Estudiantes salió con un inspirado Palacios y no le dio respiro a Rigamonti. Una salvada espectacular de Paredes le costó una lesión al lateral, que debió ser reemplazado por Cortez.

Con Palacio, Cetré y Carrillo, el Pincha presionó alto y el Lobo no logró hacer pie. Le dieron demasiado espacio a Palacios, quien sacó un remate extraordinario para vencer a Rigamonti con un golazo. Apenas un minuto más tarde, Meza volvió a exigir al arquero local.

image Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata Ramiro Gómez

El Lobo no encontró variantes

Era el peor momento de Gimnasia, que no lograba asentarse en su propia cancha y no salía del acecho rival.

Tras un centro pasado, Carrillo la bajó para Palacios, que marcó el 2 a 1. El 10 de Estudiantes luego estrellaría un remate en el travesaño, en una jugada que pudo haber sentenciado el partido. A esa altura, Rigamonti ya había evitado una diferencia mayor.

Fue pura actitud lo del Lobo de Broggi, pero las variantes no pesaron en ofensiva y el equipo careció de claridad para, al menos, rescatar un punto en casa.

El sábado Gimnasia visitará a Newells en Rosario, donde buscará recuperarse de esta caída.

Las formaciones Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes de La Plata: Facundo Muslera; Eric Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios, Benedetti, Ezequiel Piovi; Castro, Amovil, Amondarain, Tiago Palacio, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: DT: Alexander Medina.

Goles: PT: 48' Módica (G). ST: 15 y 20' Palacio (E).

Cambio: ST: en el incio Edwuin Cetré por Pérez (E), Ismael Cortez por Paredes (G), Blas Armoa por Rodríguez (G),18’ Brian Ferreyra por Módica (G), Eros Mancuso por Meza (E).

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Nazareno Arasa