Esteban Solari: "Volvimos a sostener el rendimiento que logramos en la Copa"

Una de las postales de la tarde en el Malvinas y curiosidades fue la foto que el Solari, se tomó junto a una de las figuras del partido, el defensor Federico Rasmussen . Un ejemplo del buen momento que el plantel atraviesa: " Con Federico, siempre tenemos un muy buen diálogo durante las prácticas, luego de los partidos o fuera de ellos. Es un gladiador en la cancha. Es un jugador que tira para adelante y deja la vida en cada partido . Y, cuando no se puede jugar se lucha; él es así. Me acerqué y lo felicité. Vi al fotógrafo cerca y le dije "hagamos una foto", contó Solari.

Un distendido Solari, habló sobre las cábalas que cumplió a raja tablas en estos últimos compromisos: "La verdad que no tengo un “look” definido. A veces estoy con la campera del club y para la Copa mantengo el traje, porque venimos bien y lo vamos a sostener. Y, esta remera blanca la he usado con para clasificar a la Sudamericana en el Everton (Chile) el año pasado y el mismo pantalón. Lo estamos sosteniendo y si Dios quiere nos ayudará a clasificar".

En cuanto al triunfo y el rendimiento de sus dirigidos, el técnico no ocultó su alegría: "Volver a ganar de local que es lo que le debíamos a nuestra gente y a nosotros mismos. Volvimos a sostener ese rendimiento que logramos en la Copa, pero nos estaba faltando en el campeonato y lo logramos cuatro días después de haber jugado frente a Gremio un partido muy difícil. Estoy muy orgulloso de estos jugadores, por el gran rendimiento y entrega. Estamos felices con el presente de Auzmendi, pero también con los chicos que les toca jugar y los que no, también. Somos un equipo comprometido", señaló el entrenador.

Godoy Cruz terminó la primera rueda de la Copa Sudamericana como líder grupo, tras un gran empate frente a Gremio. Con el triunfo frente Atlético Tucumán está en zona de play-offs, cuando solo resta una fecha para que concluya la fase regular de la Liga Profesional.

Godoy Cruz venció a Atlético Tucumán.jfif Godoy Cruz venció a Atlético Tucumán con un gol de Agustín Auzmendi. Ramiro Gómez/Los Andes

La imagen del entrenador ha crecido desde su llegada, principalmente con las últimas presentaciones del equipo: "El balance es de un proceso y no de los resultados. Estamos viendo un crecimiento en nuestra identidad de juego en cuanto a la estructura defensiva y lo demostramos. El rival no tuvo posibilidades de patear al arco y no tuvo ningún córner. Eso significa que se defendió muy bien. En el segundo tiempo tuvimos que defender más, pero también generamos claras situaciones de gol. Nos faltó tomar mejores decisiones en los contragolpes", aseguró el técnico tombino.

El equipo se retiró con una gran ovación del Malvinas, tras el triunfo: "Estamos tratando de construir una identidad ofensiva para poder cerrar mejor los partidos, definir bien las jugadas y defendernos con la pelota. Ingresaron jugadores ofensivos, porque la idea siempre fue ir por más para cerrar el partido. Después las pelotas largas de ellos nos llevaron a nuestro arco, pero así y todo el equipo no pasó sobresaltos. Los jugadores demuestran su entrega y compromiso, cada tres o cuatro días en cada partido, eso no es sencillo. Estoy contento con el equipo, estamos un poquito mejor. Los resultados ayudan para la confianza y es producto del esfuerzo de ellos.Contra Gremio se mostró la versión que queremos tener en nuestro equipo; salir a buscar los partidos, presionar alto e intenta llegar con mucha gente al área rival. En este triunfo volvimos a repetir eso. Estoy contento con el rendimiento de los jugadores y, además poder darle este triunfo en casa a la gente. Les agradecemos el aguante que nos hacen", manifestó el rosarino.

Respecto a la ansiada clasificación y el posible cruce con Boca, el entrenador manifestó: "Somos un equipo que construimos desde la humildad, queremos ese ticket que queda para pasar a la fiesta grande, pero también sabemos que todavía nos queda una batalla muy difícil", dijo el DT.

Godoy Cruz en la última fecha de la Liga tendrá una parada durísima y visitará a Deportivo Riestra. Depende de sí mismo y deberá ganar para mantener su lugar entre los 8 mejores.