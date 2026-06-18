Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Estados Unidos y Australia se verán las caras este viernes desde las 16, en el Seattle Stadium, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos pudieron sumar de a tres en el debut de la Copa del Mundo y un triunfo en esta jornada casi que lo clasificará a la próxima instancia.
Estados Unidos - Paraguay, por el Mundial 2026
Estados Unidos arrasó en el arranque dle Mundial 2026 al derrotar a Paraguay por 4-1. Debut soñado.
EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE
La probable formación de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026
Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
El posible once de Australia vs. Estados Unidos por el Mundial 2026
Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.