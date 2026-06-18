18 de junio de 2026 - 17:50

Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Luego de que ambos obtengan un triunfo en el debut, Estados Unidos y Australia se enfrentarán en Seattle, por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Estados Unidos y Australia se verán las caras este viernes desde las 16, en el Seattle Stadium, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La probable formación de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

El posible once de Australia vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 16
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • VAR: Sandra Ramírez
  • Estadio: Seattle Stadium

Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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