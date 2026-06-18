Brasil se mide con Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

La acción del Mundial 2026 no se detiene. Este viernes, la selección de Brasil se enfrentará a su par de Haití en el Philadelphia Stadium, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. Ambos combinados saltarán al campo de juego con una necesidad imperiosa: sumar tres puntos de oro para mantener vivas las ilusiones de clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.
Brasil, obligado a ganar y bajo la lupa de Ancelotti
El presente de la Verdeamarela genera debate. Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.
Por este motivo, el Scratch sale a la cancha este viernes con la obligación absoluta de golear y gustar para pelear por el liderazgo del grupo. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá jugar con el reglamento en la mano: las figuras Casemiro y Roger Ibáñez vieron la tarjeta amarilla ante los africanos y, en caso de recibir otra amonestación, se perderán el trascendental cierre de la primera fase.
Carlo Ancelotti
Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.
Gentileza.
Haití busca la hazaña histórica en Filadelfia
Por el otro lado llega Haití, catalogado en la previa como el rival más débil de la zona. En su estreno en el Mundial 2026, los caribeños cayeron ajustadamente por 1-0 ante Escocia. Pese a la derrota, el equipo demostró pasajes de buen fútbol e incluso generó situaciones claras para rescatar un empate sobre el final.
Para los haitianos, el objetivo ante los pentacampeones del mundo es claro: rescatar al menos un punto. Conseguir un resultado positivo ante las estrellas brasileñas representaría una de las mayores hazañas en la historia de los mundiales.
La probable formación de Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026
Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
El posible once de Haití vs. Brasil por el Mundial 2026
Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21:30
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
- Estadio: Philadelphia Stadiu
Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas