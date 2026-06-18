Brasil se mide con Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este viernes, en Philadelphia, las selecciones de Brasil y Haití se medirán por el Mundial 2026. Conocé los detalles del juego o que comenzará a las 21.30.

Brasil y Haití jugarán este viernes desde las 21.30 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Brasil, obligado a ganar y bajo la lupa de Ancelotti El presente de la Verdeamarela genera debate. Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.

Por este motivo, el Scratch sale a la cancha este viernes con la obligación absoluta de golear y gustar para pelear por el liderazgo del grupo. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá jugar con el reglamento en la mano: las figuras Casemiro y Roger Ibáñez vieron la tarjeta amarilla ante los africanos y, en caso de recibir otra amonestación, se perderán el trascendental cierre de la primera fase.

Carlo Ancelotti Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos. Gentileza. Haití busca la hazaña histórica en Filadelfia Por el otro lado llega Haití, catalogado en la previa como el rival más débil de la zona. En su estreno en el Mundial 2026, los caribeños cayeron ajustadamente por 1-0 ante Escocia. Pese a la derrota, el equipo demostró pasajes de buen fútbol e incluso generó situaciones claras para rescatar un empate sobre el final.

Para los haitianos, el objetivo ante los pentacampeones del mundo es claro: rescatar al menos un punto. Conseguir un resultado positivo ante las estrellas brasileñas representaría una de las mayores hazañas en la historia de los mundiales.