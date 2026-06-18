18 de junio de 2026 - 17:29

Brasil se mide con Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este viernes, en Philadelphia, las selecciones de Brasil y Haití se medirán por el Mundial 2026. Conocé los detalles del juego o que comenzará a las 21.30.

Brasil y Haití jugarán este viernes desde las 21.30 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. &nbsp;

Brasil y Haití jugarán este viernes desde las 21.30 en el Philadelphia Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

 

Foto:

IA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

República Checa y Sudáfrica empataron y se complican en el Mundial 2026. 

Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron y quedaron sin margen de error

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni evalúa varios cambios para la Selección Argentina de cara al duelo con Austria por el Mundial 2026. 

La formación de la Selección Argentina ante Austria: Las 3 dudas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes

Brasil, obligado a ganar y bajo la lupa de Ancelotti

El presente de la Verdeamarela genera debate. Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.

Por este motivo, el Scratch sale a la cancha este viernes con la obligación absoluta de golear y gustar para pelear por el liderazgo del grupo. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá jugar con el reglamento en la mano: las figuras Casemiro y Roger Ibáñez vieron la tarjeta amarilla ante los africanos y, en caso de recibir otra amonestación, se perderán el trascendental cierre de la primera fase.

Carlo Ancelotti
Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.

Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti arribaron a la cita mundialista rodeados de interrogantes y no lograron disiparlos en el debut, donde empataron 1-1 frente a una aguerrida selección de Marruecos.

Haití busca la hazaña histórica en Filadelfia

Por el otro lado llega Haití, catalogado en la previa como el rival más débil de la zona. En su estreno en el Mundial 2026, los caribeños cayeron ajustadamente por 1-0 ante Escocia. Pese a la derrota, el equipo demostró pasajes de buen fútbol e incluso generó situaciones claras para rescatar un empate sobre el final.

La probable formación de Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

El posible once de Haití vs. Brasil por el Mundial 2026

Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21:30
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
  • Estadio: Philadelphia Stadiu

Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dibu Martínez, cada vez más cerca del récord de vallas invictas de la Selección Argentina: quedó a cinco de Romero.

El histórico récord de Sergio Romero que "Dibu" Martínez podría romper en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Alerta en todo el país por el robo de una cápsula con material radiactivo en Rosario.

El gobierno le bajó el tono al riesgo por el robo de una cápsula radiactiva: qué es el cesio-137 y el caso de Brasil

El influencer Gaspi.

La familia de Gaspi aclaró que sus restos serán repatriados desde Brasil y advirtió sobre "falsas colectas"

Neymar Jr retornó a los entrenamientos con Brasil

Neymar Jr se prepara para jugar en el Mundial 2026: cuando podría volver