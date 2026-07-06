6 de julio de 2026 - 14:14

Estados Unidos-Bélgica: dónde verlo, canal de TV, transmisión en vivo y posibles formaciones

El duelo por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo desde las 21:00 horas en el Seattle Stadium.

Estados Unidos vs Bélgica

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Los Andes | Redacción Deportes
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El delantero de la selección anfitriona había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el triunfo por 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina en la instancia previa. Según el reglamento técnico, la sanción implicaba la ausencia automática para el cruce de octavos, pero el Comité Disciplinario de la FIFA revirtió la medida permitiendo su participación frente al conjunto europeo.

La influencia política en el veredicto del Comité Disciplinario

El giro administrativo se precipitó tras un contacto de Donald Trump con Gianni Infantino. El mandatario estadounidense confirmó haber solicitado una revisión de la jugada sancionada por el árbitro Raphael Claus, calificando la expulsión de Balogun como sospechosa. Esta maniobra derivó en la anulación del castigo, lo que ha sido catalogado como el "Caso Balogun", situándolo entre las mayores polémicas en la historia de la competición.

La Federación de Bélgica anunció que impugnará la presencia del goleador en el campo de juego. Los Diablos Rojos llegan a Seattle tras una victoria agónica por 3-2 sobre Senegal en la prórroga, sellada con un penal de Youri Tielemans en la última acción. El equipo dirigido por Rudi García finalizó líder del Grupo G con cinco puntos, producto de empates ante Egipto e Irán y una goleada frente a Nueva Zelanda.

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El historial desfavorable y las formaciones confirmadas en Seattle

El registro histórico entre ambas naciones muestra una superioridad europea con seis triunfos frente a uno solo de los norteamericanos. El antecedente más reciente en mundiales data de Brasil 2014, cuando Bélgica se impuso 2-1 también en una prórroga. Para este lunes, Mauricio Pochettino alineará a Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Balogun.

Rudi García responderá con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard y Jeremy Doku. El árbitro jordano Adham Makhadmeh será el encargado de impartir justicia en un estadio que operará bajo la sombra de la protesta administrativa belga.

Minuto a minuto y estadísticas Estados Unidos vs Bélgica

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