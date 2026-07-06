Estados Unidos-Bélgica: dónde verlo, canal de TV, transmisión en vivo y posibles formaciones

El duelo por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo desde las 21:00 horas en el Seattle Stadium.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes a las 21:00 en el Seattle Stadium por el pase a cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro está marcado por la polémica habilitación de Folarin Balogun, a quien se le retiró la suspensión tras una intervención directa del presidente estadounidense ante la FIFA.

El delantero de la selección anfitriona había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el triunfo por 2-0 frente a Bosnia y Herzegovina en la instancia previa. Según el reglamento técnico, la sanción implicaba la ausencia automática para el cruce de octavos, pero el Comité Disciplinario de la FIFA revirtió la medida permitiendo su participación frente al conjunto europeo.

La influencia política en el veredicto del Comité Disciplinario El giro administrativo se precipitó tras un contacto de Donald Trump con Gianni Infantino. El mandatario estadounidense confirmó haber solicitado una revisión de la jugada sancionada por el árbitro Raphael Claus, calificando la expulsión de Balogun como sospechosa. Esta maniobra derivó en la anulación del castigo, lo que ha sido catalogado como el "Caso Balogun", situándolo entre las mayores polémicas en la historia de la competición.

La Federación de Bélgica anunció que impugnará la presencia del goleador en el campo de juego. Los Diablos Rojos llegan a Seattle tras una victoria agónica por 3-2 sobre Senegal en la prórroga, sellada con un penal de Youri Tielemans en la última acción. El equipo dirigido por Rudi García finalizó líder del Grupo G con cinco puntos, producto de empates ante Egipto e Irán y una goleada frente a Nueva Zelanda.

Bélgica venció de forma agónica y épica a Senegal EFE El historial desfavorable y las formaciones confirmadas en Seattle El registro histórico entre ambas naciones muestra una superioridad europea con seis triunfos frente a uno solo de los norteamericanos. El antecedente más reciente en mundiales data de Brasil 2014, cuando Bélgica se impuso 2-1 también en una prórroga. Para este lunes, Mauricio Pochettino alineará a Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Balogun.