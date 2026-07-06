España-Portugal: dónde verlo, canal de TV, transmisión en vivo y posibles formaciones

Pedri advierte que el peligro luso no reside solo en Ronaldo, mientras España intenta superar los octavos de final por primera vez desde su título en 2010.

España y Portugal definen este lunes 6 de julio su permanencia en el Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas. El equipo de Luis de la Fuente enfrenta el desafío de quebrar una racha negativa en eliminatorias directas que arrastra desde Sudáfrica 2010, enfrentando a un rival que llega tras eliminar a Croacia.

Portugal alcanzó esta instancia tras un cierre agónico frente a los balcánicos. Ivan Perisic abrió el marcador, pero un penal de Cristiano Ronaldo y un tanto de Gonçalo Ramos revirtieron el resultado. La clasificación lusa se selló cuando el VAR anuló un empate croata en la última jugada del partido por posición adelantada.

Dramático final: le anularon el 2-2 a Croacia. Por un roce imperceptible, que solo detecta el chip de la pelota, el árbitro anuló el empate de Gvardiol a instancia del VAR. Vitinha, el eje central de la preocupación española En la previa del cruce, el volante español Pedri desvió el foco de atención sobre las figuras históricas. El jugador canario destacó a Vitinha como uno de los mejores futbolistas del mundo, subrayando su capacidad para manejar los tiempos del juego por encima de la jerarquía ofensiva de Ronaldo. Esta lectura táctica marca el clima de un duelo de paridad absoluta en el campo texano.

España derrotó a Austria y se clasificó a octavos del Mundial 2026 EFE El conjunto de Roberto Martínez llega con sus principales figuras disponibles y un orden táctico que busca plasmar su jerarquía ofensiva. Por su parte, España intenta revalidar las cuotas de las apuestas que le exigen dar el golpe tras años de eliminaciones tempranas. El historial reciente de la "Roja" pesa en la previa: no logra meterse entre los ocho mejores del torneo desde que levantó la copa hace dieciséis años.

El cara a cara generacional y las plataformas de transmisión El partido presenta el enfrentamiento directo entre la experiencia de Cristiano Ronaldo y la juventud de Lamine Yamal, dos nombres propios que buscan un lugar en la historia de la competición. El escenario para este cruce será el At&T Stadium de Dallas, uno de los recintos más imponentes de la cita que comparten México, Estados Unidos y Canadá.