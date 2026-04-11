Escándalo en el Sudamericano Sub-17: Argentina cayó ante Brasil en un clásico marcado por piñas y denuncias de racismo

El clásico entre Argentina y Brasil por el Sudamericano Sub-17 terminó de la peor manera. El partido en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, se transformó en un caos de empujones, insultos y agresiones físicas apenas el árbitro pitó el final, que terminó con una contundente victoria brasileña por 3 a 0 .

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El equipo dirigido por Rafael Paiva se quedó con el liderazgo del Grupo B gracias a una actuación estelar de Riquelme Henrique , autor de un doblete, y de Eduardo Conceicao. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano por el violento desenlace.

La chispa se encendió tras los festejos de los jugadores de la "Verdeamarela", los cuales fueron interpretados como provocaciones por parte de los futbolistas argentinos. Hubo corridas y amenazas que obligaron a los cuerpos técnicos a ingresar al campo para separar.

BRASIL APROVECHÓ EL ERROR DE PARGA Y MARCÓ EL 3-0 La Canarinha aprovechó la mala salida del portero de Argentina y en el cierre del partido aumentó la ventaja. CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS pic.twitter.com/Bvb6f5ECEK

Como consecuencia del tumulto, el extremo de River Plate, Tobías Goytia , recibió la tarjeta roja y se perderá el próximo duelo clave de la Albiceleste.

Además, el juez paraguayo David Rojas detalló los incidentes en su acta, lo que deja a varios jugadores a la espera de posibles sanciones de oficio por parte de la CONMEBOL .

Futbolistas de brasil denunciaron ante los árbitros que durante el partido, integrantes del plantel argentino habrían realizado gestos racistas, un tema sobre el cual la confederación sudamericana mantiene una política de tolerancia cero.

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El camino al Mundial de Qatar 2026

A pesar de la derrota, el panorama deportivo para los pibes de Diego Placente aún es favorable. Argentina se ubica segunda en la Zona B con 6 puntos, posición que le otorga la clasificación directa a las semifinales.

Así está la tabla del Grupo B:

Brasil: 9 pts (Clasificado)

9 pts (Clasificado) Argentina: 6 pts

6 pts Venezuela: 4 pts

4 pts Bolivia: 4 pts

4 pts Perú: 0 pts (Eliminado)

Cabe destacar que en este torneo se ponen en juego siete boletos para el Mundial de Qatar 2026. Los dos mejores de cada zona pasan a semis y aseguran su lugar en la cita mundialista.

El cierre de la fase de grupos

Argentina buscará sellar su clasificación este domingo a las 17:00 (hora argentina) frente a Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané. Un triunfo le aseguraría el pase a las semifinales y el boleto al Mundial, sin depender de lo que suceda en el choque entre Brasil y Venezuela.