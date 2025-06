Enduro: Cada vez falta menos para el Latinoamericano en el valle de Uco

-Mis mejores momentos dentro del mundo del enduro sin dudas son las amistades que te da este deporte, las vivencias y los sueños compartidos. Uno en particular fue competir en equipo representando a mi país en un Isde. Mundial de enduro Six Days.

-¿Cómo está en la actualidad el enduro en Argentina en general y en Mendoza en particular?

-En la actualidad argentina atraviesa un gran momento deportivo en el Enduro, con competencias de alto nivel , equipos y pilotos de excelencia. Mendoza en la actualidad vuelve a retomar un campeonato de gran nivel, en formación de grandes jóvenes deportistas. En su mejor momento decidimos traerles a los pilotos un latinoamericano de Enduro este año en septiembre en el departamento de Tupungato.

-¿Qué es la Fememod?

-La Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo . Hoy para mí es sinónimo de ¡oportunidades! Trabajamos para cumplir el sueño de todos los deportistas, acompañarlos en el proceso, contenerlos y en especial que sientan que todos son importantes , que el deporte es la base de nuestras vidas.

giordanix.jpg Maribel Giordani Ramiro Gómez/Los Andes

-¿Desde cuándo es presidenta de la Fememod?

-Soy presidente de la federación Mendocina de enduro desde el año 2020. En mi primera gestión (con duración de 3 años cada gestión), logré ordenar nuestra provincia y darle un gran nivel a los campeonatos provinciales, abocada siempre a los menores y a su desarrollo en el deporte. Brindándoles un acompañamiento desde mi experiencia como piloto. Luego fui nombrada directora de la comisión femenina de FIM La federación latinoamericana de enduro. Dónde cedi mi lugar como presidente de Fememod a otro dirigente. Hace aproximadamente un año, en junta de comisión directiva me solicitaron volver a ocupar el cargo de presidente y retomar el trabajo que vine haciendo estos últimos años. Volviendo a salir electa y ocupando hoy gracias al apoyo de todas las asociaciones la segunda gestión.

Un año de alto nivel

-¿Cómo ha sido la temporada este año en Mendoza?

-Arrancamos una temporada 2025 muy dura y difícil en la provincia, veníamos con ausencia de campeonato de mx, sin enduro y con grandes proyecciones a desarrollar. Tanto el enduro , rally y motocross hoy están en un muy buen momento, de alto nivel y gran apoyo de parte de los pilotos. Seguimos creciendo y llevando a la provincia a lo .as alto que se pueda. Siempre nos hace falta apoyo para lograr grandes avances pero estoy segura que todo lo que se haga con el corazón y la pasión por este deporte hace que siempre se llegue lejos.

El latinoamericano, un gran sueño

-En setiembre se hace el latinoamericano en Mendoza ¿Es un desafío?

-Más que un desafío el latinoamericano de Enduro significa un sueño para mí. Cómo ex piloto, ex campeona latina de enduro soñé con poder recibir a los pilotos extranjeros en nuestro país, como siempre lo hacen los extranjeros con nosotros. Estás alianzas con pilotos extranjeros son las mejores alianzas q el deporte nos puede dar a lo largo de nuestras vidas. Quiero que los mendocinos, argentinos que no tengan la posibilidad de viajar a los campeonatos latinos, ¡tengan su oportunidad!

-¿Cómo ha sido desarrollar un espacio dentro de un deporte que hasta no hace mucho era pensado solo para hombres?

-Ha sido lo más difícil que me ha tocado atravesar. Hacerme mi lugar dentro de un mundo tradicionalmente de hombres. Tanto en competir con hombres como hoy ser dirigente. Pero he abierto camino a otras mujeres, y cada día somos más! Eso me da fortaleza a seguir y ¡nunca abandonar!