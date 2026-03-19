EN VIVO: Independiente Rivadavia, ante un sorteo histórico en la Copa Libertadores

Las expectativas están a la altura del momento histórico que atraviesa Independiente Rivadavia, reciente campeón de la Copa Argentina , que en pocas horas participará por primera vez del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

Embed - EN VIVO | SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

El evento se llevará a cabo e n Luque , donde la Conmebol definirá de manera oficial las zonas del certamen. Será el punto de partida del camino internacional p ara la Lepra en el torneo de clubes más importante del continente.

Como en su momento lo hizo Godoy Cruz, el equipo del Parque representará a Mendoza en una jornada que promete quedar en la historia del fútbol provincial.

Los encargados de extraer las bolillas en el sorteo de la Copa Sudamericana son dos leyendas de este deporte: René Higuita y Diego Godín.

RIVER PLATE, AL GRUPO H! Bragantino, Blooming

¡OLIMPIA, AL GRUPO G! Vasco Da Gama, Audax Italiano

¡GREMIO, AL GRUPO F! Palestino, Deportivo Riestra, Motevideo City Torque

¡RACING, AL GRUPO E! Caracas Venezuela, Independiente Bolivia, Botagofo de Brasil

¡EL SANTOS DE NEYMAR, AL GRUPO D!S San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta Paraguay

¡SAO PAULO, AL GRUPO C! Millonarios Colombio, Boston River Uruguay, O'higgins River

¡ATLÉTICO MINEIRO, AL GRUPO B! Cienciano de Perú, Puerto Cabello de Venezuela, Juventud Uruguay,

¡ AMERICO DE CALI! Tigre, Macara Ecuador, Alianza Atlético Perú

Independiente Rivadavia vs River Plate Independiente Rivadavia vive un gran presente en la Liga Profesional. Marcelo Alvarez

Representación argentina en la Libertadores 2026

Los equipos argentinos que participarán de la Libertadores 2026 son Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

Tanto la Lepra como el Calamar afrontarán su debut en la competencia, por lo que integrarán el Bombo 4, lo que anticipa cruces exigentes desde el inicio y, además integran Universidad Central de Venezuela y Mirassol de Brasil.

Un grupo con candidatos fuertes

En el Bombo 1 aparecen cabezas de serie como Boca, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle. En el Bombo 2 figuran Lanús, Estudiantes y equipos brasileños como Corinthians o Cruzeiro. Por su parte, el Bombo 3 incluye a Rosario Central, Universidad Católica y Junior, entre otros.

Alejo Osella / Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Independiente Rivadavia es el actual líder de la zona A de la Liga Profesional. Ramiro Gómez

El presente del equipo de Berti

Con este panorama, en el camino de Independiente Rivadavia podrían aparecer rivales de peso. Sin embargo, el equipo dirigido por Alfredo Berti ha mostrado a lo largo de la temporada un nivel sólido y una identidad de juego clara, con objetivos ambiciosos de cara a 2026.

Además, es uno de los líderes de la Zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional, con 20 puntos, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato gracias a su regularidad, actitud y jerarquía.

La Lepra aguarda así otro capítulo trascendental en la historia del fútbol mendocino, con la ilusión de estar a la altura del desafío continental.