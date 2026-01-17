En San Nicolás, Boca Juniors juega su segundo amistoso ante Olimpia de Paraguay

Boca Juniors se enfrenta este domingo con Olimpia de Paraguay, en un encuentro amistoso que marca el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se lleva a cabo a partir de las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás, que tiene capacidad para 25 mil espectadores.
El Xeneize llega a este encuentro en la culminación de sus trabajos previos, y durante un mercado de pases que ya genera presión sobre la directiva, que todavía no presenta oficialmente a ningún refuerzo para el plantel que dirige Claudio Úbeda.
Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.