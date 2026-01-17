En San Nicolás, Boca Juniors juega su segundo amistoso ante Olimpia de Paraguay

El Xeneize se mide con el conjunto del vecino país, con el objetivo de llegar afilado al debut por la Liga Profesional.

Boca Juniors se enfrenta este domingo con Olimpia de Paraguay, en un encuentro amistoso que marca el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se lleva a cabo a partir de las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás, que tiene capacidad para 25 mil espectadores.

El Xeneize llega a este encuentro en la culminación de sus trabajos previos, y durante un mercado de pases que ya genera presión sobre la directiva, que todavía no presenta oficialmente a ningún refuerzo para el plantel que dirige Claudio Úbeda.

El jugador que está más cerca de llegar al Xeneize es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien luego de varios idas y vueltas entre Boca y Atlético Nacional ya tendría todo listo para finalmente poner la firma en el club de La Ribera luego de que las tres partes (instituciones y jugador) puedan ponerse de acuerdo en la forma de pago y los detalles del contrato.

Boca Juniors juega con Millonarios Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo EFE / Adán González Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

Volviendo a lo deportivo, este es el segundo partido en la pretemporada de Boca, que el último miércoles igualó sin goles en un amistoso ante Millonarios de Colombia donde se homenajeó al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció hace pocos meses. En esa tarde el Xeneize mereció mejor suerte, luego de haber generado varias situaciones que podrían haberle dado el triunfo.