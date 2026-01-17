17 de enero de 2026 - 21:09

En San Nicolás, Boca Juniors juega su segundo amistoso ante Olimpia de Paraguay

El Xeneize se mide con el conjunto del vecino país, con el objetivo de llegar afilado al debut por la Liga Profesional.

Boca Juniors enfrenta a Olimpia en un amistoso de verano

Boca Juniors enfrenta a Olimpia en un amistoso de verano

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors se enfrenta este domingo con Olimpia de Paraguay, en un encuentro amistoso que marca el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se lleva a cabo a partir de las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás, que tiene capacidad para 25 mil espectadores.

Leé además

boca juniors se activo: cerro un refuerzo y se metio en la pelea por un prometedor juvenil

Boca Juniors se activó: cerró un refuerzo y se metió en la pelea por un prometedor juvenil

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca Juniors mereció mejor suerte, pero empató sin goles ante Millonarios

Por Redacción Deportes

El Xeneize llega a este encuentro en la culminación de sus trabajos previos, y durante un mercado de pases que ya genera presión sobre la directiva, que todavía no presenta oficialmente a ningún refuerzo para el plantel que dirige Claudio Úbeda.

Boca Juniors juega con Millonarios
Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

Boca tendrá un intenso 2026 por delante, donde no solo buscará algún título a nivel local, sino que volverá a la Copa Libertadores luego de sus ausencias en el 2024 y el 2025.

Minuto a minuto y estadísticas de Boca - Olimpia:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de Boca Juniors para Miguel Ángel Russo: "La vamos a jugar todos los eneros"

Por Emanuel Cenci
Miguel Merentiel seguirá desde el arranque, debido a la baja por lesión de Cavani

Boca Juniors comenzará el año ante Millonarios con fuertes bajas en su formación

Rugby. El XV de Peñarol último campeón de la Liga de Franquicias de nuestro continente.

Rugby: Las franquicias anunciaron sus planteles y jugarán diez mendocinos esta temporada

Por Gonzalo Tapia
Kevin Benavides tuvo un gran debut en la categoría de autos. Aquí junto a su hermano, Luciano, que se consagró campeón en motos. 

Argentina brilló en el Dakar 2026: Benavides y Cavigliasso entre los grandes protagonistas

Por Redacción Deportes