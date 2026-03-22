En Río Cuarto, River busca estirar su senda triunfal ante Estudiantes

Gran parte de la explicación por el presente positivo pasa por la llegada de Eduardo Coudet como director técnico, que renovó las energías y levantó el nivel de algunos futbolistas que estaban bajos en rendimiento. Por tal motivo, el club de Núñez ganó sus dos partidos con el Chacho en el banco. El primero de ellos fue 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.
Esa idea no era descabellada, ya que Estudiantes de Río Cuarto tuvo un arranque muy negativo desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Sólo sumó 4 puntos en 10 partidos, está muy comprometido con la parte baja de la tabla, y si funcionamiento futbolístico está muy lejos de sus contrincantes.
Por tal motivo, el Celeste decidió dar un volantazo para intentar revertir la situación, y despidió a su entrenador Iván Delfino. Ante River estará el interino Gerardo Acuña, que intentará dar el golpazo ante uno de los grandes de la Argentina. Para él, será un debut exigente y complicado.
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