En el Parque, Independiente Rivadavia le gana a Rosario 2 a 0

Independiente Rivadavia le gana a Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, 2 a 0 con goles de Luciano Gómez y Alex Arce. La Lepra es líder más líder que nunca de la Zona B, con este triunfo frente al Canalla.
En el estadio Bautista Gargantini, con los golazos de Luciano Gómez y Alex Arcel, vence al Canalla, en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional. Con la presencia de Fideo Di María, ídolo eterno.
Independiente Rivadavia le gana a Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, 2 a 0 con goles de Luciano Gómez y Alex Arce. La Lepra es líder más líder que nunca de la Zona B, con este triunfo frente al Canalla.
Independiente, que viene de ganarle a Gimnasia de La Plata, arrastraba tres partidos sin conocer la victoria y los tres puntos en El Bosque le devolvieron la confianza al equipo cuando más lo necesitaba.
10 minutos. Se fue alto
Centro desde la izquierda de Pizarro, cabeceó Mallo y el balón se fue por encima del travesaño.
12 minutos. Estuvo cerca
Pelotazo largo para Bonifacio por el sector derecho eludió el lateral y sacó un remate que se fue por encima del arco defendido por Ledesma.
16 minutos. Golazo de Gómez
Tras un rechazo defensivo el balón le quedó a pedir de Luciano Gómez que sacó un derechazo y el balón se metió junto al palo izquierdo del arco defendido por Ledesma como un misil.
27 minutos se lo perdió Independiente
Sartori tras recibir un centro bajo y remató y controló el arquero
29 minutos. Golazo de Arce
Una mala salida de Mallo y un anticipo de Alex Arce que contragolpeó y quedó solo frente a Ledesma. Le rompió el arco.
No ha sido una semana normal para la Lepra, ya que vivió el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, certamen que jugará por primera vez en su historia. Allí se definió que el equipo de Berti integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.
Pero antes tendrá un duro contrincante por el torneo vernáculo: el Rosario Central de Ángel Di María. La posible participación del múltiple campéon con la Selección Argentina en nuestra provincia genera revuelo, y no es para menos.
El Canalla, que estará en el Grupo H de la Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, se ilusiona con realizar un gran torneo. El Canalla esquivó a equipos brasileños, aunque deberá ir a la altura y recorrer varios kilómetros.
Por tal motivo, el Apertura se presenta como la gran chance para ir ganando rodaje y confianza. En cuanto a los resultados, el cuadro rosarino viene de derrotar 2-1 a Banfield con goles de Santiago López (e/c) y Jaminton Campaz, con un Di María vital que ingresó desde el banco, y acumula 18 unidades hasta el momento.
Independiente: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Estadio: Bautista Gargantini
Hora: 22.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Pablo Echevarría