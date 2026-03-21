En el Parque, Independiente Rivadavia le gana a Rosario 2 a 0

Independiente, que viene de ganarle a Gimnasia de La Plata, arrastraba tres partidos sin conocer la victoria y los tres puntos en El Bosque le devolvieron la confianza al equipo cuando más lo necesitaba .

Centro desde la izquierda de Pizarro, cabeceó Mallo y el balón se fue por encima del travesaño.

Pelotazo largo para Bonifacio por el sector derecho eludió el lateral y sacó un remate que se fue por encima del arco defendido por Ledesma.

16 minutos. Golazo de Gómez

Tras un rechazo defensivo el balón le quedó a pedir de Luciano Gómez que sacó un derechazo y el balón se metió junto al palo izquierdo del arco defendido por Ledesma como un misil.

27 minutos se lo perdió Independiente

Sartori tras recibir un centro bajo y remató y controló el arquero

29 minutos. Golazo de Arce

Una mala salida de Mallo y un anticipo de Alex Arce que contragolpeó y quedó solo frente a Ledesma. Le rompió el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035896045717131668&partner=&hide_thread=false ¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M0K3WIv6aO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2035893872224559107&partner=&hide_thread=false Una bomba de Luciano Gómez para el primero de la Lepra mendocina.pic.twitter.com/CfkWNjEvX2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 23, 2026

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No ha sido una semana normal para la Lepra, ya que vivió el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, certamen que jugará por primera vez en su historia. Allí se definió que el equipo de Berti integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.

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Pero antes tendrá un duro contrincante por el torneo vernáculo: el Rosario Central de Ángel Di María. La posible participación del múltiple campéon con la Selección Argentina en nuestra provincia genera revuelo, y no es para menos.

El Canalla, que estará en el Grupo H de la Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, se ilusiona con realizar un gran torneo. El Canalla esquivó a equipos brasileños, aunque deberá ir a la altura y recorrer varios kilómetros.

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Angel Di María. AFA proclamó campeón a Rosario Central de la Liga Profesional 2025 y estallaron las redes sociales. GENTILEZA.

Por tal motivo, el Apertura se presenta como la gran chance para ir ganando rodaje y confianza. En cuanto a los resultados, el cuadro rosarino viene de derrotar 2-1 a Banfield con goles de Santiago López (e/c) y Jaminton Campaz, con un Di María vital que ingresó desde el banco, y acumula 18 unidades hasta el momento.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Rosario Central:

Independiente: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echevarría

Minuto a minuto y estadísticas: