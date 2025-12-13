Elecciones en Godoy Cruz: se cerraron las urnas y arranca el recuento de votos

Godoy Cruz necesita recuperar la calma, y tiene la obligación de empezar a trabajar en el operativo retorno en la Primera Nacional. Pero para eso, el primer paso se está dando en el día de hoy, cuando se confirme quién será su presidente por los próximos cuatro años.

En total, 1919 socios tendrán el privilegio y la responsabilidad de concurrir a las urnas y dictaminar con su voto el rumbo a seguir en el futuro cercano. Con los dos nombres más fuertes del actual oficialismo separados en dos listas (presidente y vicepresidente), y un tercer grupo que asoma en busca de la revancha, las encuestas están muy parejas.

A lo largo de la jornada un total de 1254 fueron los socios que emitieron sus votos. "Ha sido una jornada histórica. Porque se superó ampliamente las expectativas de todos, no esperábamos que superan lo 800 votantes y sin embargo esto, más allá de quien puede ser electo, es algo muy bueno para el club, dada la importancia de la partipacion", expresó a Los Andes Alfredo Dantiacq uno de los responsables de la junta electoral y actual vicepresidente segundo del club.

image Los dos últimos socios de Godoy Cruz que emitieron su vota, en una jornada histórica del club Gentileza. image Los socios e hinchas tombinos se acercaron hasta calle Balcarce para emitir su voto en una histórica jornada electoral. Prensa Godoy Cruz Boleta única Los comicios se llevan a cabo mediante una boleta única dispuesta por la entidad tombina, que incluye a los tres referentes que aspiran a liderar la nueva comisión directiva. Todos comparten un objetivo claro: recuperar la categoría y el lugar en la Primera División.

image Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzaron a las 9, extendiéndose hasta las 18. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 ya habrá noticias acerca del ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1999938899972628558&partner=&hide_thread=false | Jornada histórica en las elecciones del Tomba: más de 1000 votantes y una gran participación



Alfredo Dantiacq, integrante de la junta electoral del Club Godoy Cruz, destacó el éxito y la gran afluencia de votantes en las elecciones del club, que superaron los 1000 votos,… pic.twitter.com/OtUxdo7iVg — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 13, 2025 Live Blog Post José Manzur, candidato a presidente por Unidad Tombina, emitió su voto image Live Blog Post Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto G8Drz1XWYAIUZRO Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto G8Dm1GYX0AEwdBR Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única G7_7o7eXQAcRbxR Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos G8DIdOjWQAAbfb0 Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Live Blog Post Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz G7_7o7eXQAcRbxR Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz. Gentileza: Prensa Godoy Cruz.