Elecciones en Godoy Cruz: se cerraron las urnas y arranca el recuento de votos

A lo largo de la jornada un total de 1254 fueron los socios que emitieron sus votos. "Ha sido una jornada histórica. Porque se superó ampliamente las expectativas de todos, no esperábamos que superan lo 800 votantes y sin embargo esto, más allá de quien puede ser electo, es algo muy bueno para el club, dada la importancia de la partipacion", expresó a Los Andes Alfredo Dantiacq uno de los responsables de la junta electoral y actual vicepresidente segundo del club.
Boleta única
Los comicios se llevan a cabo mediante una boleta única dispuesta por la entidad tombina, que incluye a los tres referentes que aspiran a liderar la nueva comisión directiva. Todos comparten un objetivo claro: recuperar la categoría y el lugar en la Primera División.
Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzaron a las 9, extendiéndose hasta las 18. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 ya habrá noticias acerca del ganador.
| Jornada histórica en las elecciones del Tomba: más de 1000 votantes y una gran participación
Alfredo Dantiacq, integrante de la junta electoral del Club Godoy Cruz, destacó el éxito y la gran afluencia de votantes en las elecciones del club, que superaron los 1000 votos,… pic.twitter.com/OtUxdo7iVg