Elecciones en Godoy Cruz: se cerraron las urnas y arranca el recuento de votos

Con el único objetivo inmediato de volver a la Liga Profesional, Godoy Cruz elige presidente: Alejandro Chapini, José Mansur o Adrián Sajú.

Jornada histórica en el Tomba: 1919 socios pleno, deciden el futuro de la institución.&nbsp;
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

A lo largo de la jornada un total de 1254 fueron los socios que emitieron sus votos. "Ha sido una jornada histórica. Porque se superó ampliamente las expectativas de todos, no esperábamos que superan lo 800 votantes y sin embargo esto, más allá de quien puede ser electo, es algo muy bueno para el club, dada la importancia de la partipacion", expresó a Los Andes Alfredo Dantiacq uno de los responsables de la junta electoral y actual vicepresidente segundo del club.

Los dos &uacute;ltimos socios de Godoy Cruz que emitieron su vota, en una jornada hist&oacute;rica del club&nbsp;

Los socios e hinchas tombinos se acercaron hasta calle Balcarce para emitir su voto en una histórica jornada electoral.

Boleta única

Los comicios se llevan a cabo mediante una boleta única dispuesta por la entidad tombina, que incluye a los tres referentes que aspiran a liderar la nueva comisión directiva. Todos comparten un objetivo claro: recuperar la categoría y el lugar en la Primera División.

Desde lo organizativo, cabe destacar que los sufragios comenzaron a las 9, extendiéndose hasta las 18. El lugar elegido es la sede del club. Una vez agotado el plazo para emitir el voto comenzará el recuento, por lo que se especula que cerca de las 20 ya habrá noticias acerca del ganador.

José Manzur, candidato a presidente por Unidad Tombina, emitió su voto

Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto

Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto.

Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto

Alejandro Chapini, presidente del club y candidato al cargo por Fuerza Tombina, ya concretó su voto.

Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única

Atención Socios Pleno de Godoy Cruz: boleta única.

Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos

Arrancaron las elecciones en Godoy Cruz: los primeros votos.

Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz

Quiénes pueden votar en las Elecciones de Godoy Cruz.

