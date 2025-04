El Sóftbol de Mendoza tiene 3 jóvenes y talentosas representantes que forman parte de un proyecto olímpico

El sóftbol en Mendoza, una disciplina que no para de crecer

WhatsApp Image 2025-04-05 at 15.08.42.jpeg

Este hábito le permitió integrar el seleccionado U-15 y sobre esto, Chiara nos cuenta que su experiencia "fue excelente, porque además de ser mi primer Panamericano, tuve la oportunidad de jugar muchos partidos como lanzadora, posición que me encanta, y aprendo mucho cada día. Además, pude compartir esta experiencia con mis compañeras que venimos trabajando hace mucho tiempo y también hice muy buenas amigas de otras provincias y de otros países", expresa.

WhatsApp Image 2025-04-07 at 14.48.02.jpeg

Acerca de cómo observa el deporte en la provincia, la joven nos dice que "el sóftbol a nivel local está en desarrollo constante, dónde se dan charlas en escuelas y clubes para seguir difundiendo el deporte, como también el gran apoyo que tenemos de diferentes personas y organismos".

Por último, a la hora de hablar de sus objetivos y sueños, Chiara los tiene clarísimos: "mis objetivos a nivel club son los de poder compartir con mis compañeros lo que aprendí y seguir creciendo como equipo día a día, y a nivel nacional es estar preparada para cada concentración que haya y prepararme para próximos torneos como el Panamericano de Clubes U16 que es en Septiembre en Buenos Aires o el Nacional de Clubes Mayores Femenino en Paraná en Octubre"

Delfina García Mazzaresi, jugadora de Banco Mendoza

Por su parte, la jugadora de Banco Mendoza que se desempeña en la posición de infield, practica esta disciplina desde los 5 años y le fue inculcada también por su padre, quien lo practicaba con sus amigos del barrio. Delfina destaca que fue esta contención familiar la que le allanó el camino para ir logrando de a poco sus sueños, como fue vestir la camiseta de Argentina.

"La verdad mi experiencia en el Panamericano fue increíble, la pasé muy bien y estoy muy feliz y satisfecha con mis resultados. Haber dado mi máximo a nivel deportivo y personal me enorgullece. Mi objetivo a futuro es poder llegar a la Selección Mayor o, por lo menos, a un seleccionado mayor que U-15".

clubbancomendoza_482060353_18280785100247330_6960612897854351997_n.webp Delfina Garcia Mazzaresi, jugadora de Banco Mendoza

Luego, la deportista juvenil asegura que no posee una rutina fija de preparación pero que "intento que sea lo mas completa posible, entrenando mínimo 3 veces a la semana y yendo al gimnasio. Para llegar a una Selección se necesita mucha constancia y presencia, pero sobre todo se necesita tener actitud y no solo a la hora del juego si no en todo momento", nos cuenta Delfina, quien agradece por su logro a sus seres queridos y se muestra muy contenta con lo que vive: "valió la pena todas las cosas que tuve que dejar de lado por este sueño que tuve desde pequeña que fue vestir la camiseta de Argentina a nivel internacional".

Zoe Arditi Plana, jugadora de UNCuyo

En cuanto a la cátcher de la UNCuyo, ella se muestra apasionada por este deporte, donde tuvo sus primeros pasos a la edad de 10 años. Esta pasión le permitió ser la primera jugadora de su club en representar a Argentina en el sóftbol femenino.

"Mi experiencia en el panamericano fue increíble y estuvo acompañada de grandes enseñanzas y amigas geniales. Como mendocina fue un enorme orgullo poder tener esta oportunidad de representar a mi provincia en una selección a nivel nacional", revela esta joven que tiene sus objetivos bien claros: "quiero representar a mi club de la mejor manera posible y a nivel nacional tratar siempre de dejar la bandera Argentina en lo más alto junto a mis compañeras".

WhatsApp Image 2025-04-05 at 22.07.10.jpeg Zoe Arditi, jugadora de UNCuyo

Para lograr algo grande en este deporte, Chiara presenta un particular método: "mi rutina es entrenar diariamente, consciente de los pasos y de que lo importante para llegar a una Selección es la educación y el carácter", sentencia Arditi, quien sueña con clasificar para el Mundial 2025 en Italia y los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles.

¿En qué consiste el programa Generación LA 2028?

Tanto las tres jugadoras mendocinas como el resto de la delegación U-15, forman parte del programa Generación LA 2028, el cual prepara a atletas de élite que deseen comprender y asumir exigencias y compromisos para lograr la clasificación olímpica.

La rama femenina de Argentina actualmente se encuentra clasificada en el puesto número 32 del Ranking Mundial de Softbol Femenino WBSC y participó por última vez en una Copa Mundial de Softbol Femenino en 2017, donde finalizó en el puesto 20 en la Copa Mundial de Softbol Femenino Junior celebrada en Clearwater, Estados Unidos.