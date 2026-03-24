24 de marzo de 2026 - 11:01

El rugby, el deporte más golpeado: por qué esta disciplina suma el 70% de los atletas desaparecidos

El rugby fue la disciplina más castigada con 152 víctimas, mientras que historias como la fuga de Claudio Tamburrini revelan la crudeza del terrorismo de Estado.

A 50 años del golpe: el impacto del terrorismo de Estado en el deporte.

A 50 años del golpe: el impacto del terrorismo de Estado en el deporte.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Entre 1976 y 1983, la dictadura militar argentina dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, de los cuales 220 eran deportistas. Estas historias, rescatadas del silencio por investigaciones como las del periodista Gustavo Veiga, muestran cómo el terrorismo de Estado atravesó todas las disciplinas, desde el rugby hasta el tenis, convirtiendo el deporte en escenario de persecución.

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El rugby fue la disciplina más afectada, concentrando 152 jóvenes desaparecidos, lo que representa cerca del 70% del total. Esta cifra se vincula con la fuerte presencia de jugadores en ciudades como La Plata y Rosario, que tenían una marcada tradición universitaria y un alto nivel de compromiso político en sus clubes.

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De los 152 jugadores de rugby detenidos desaparecidos en la &uacute;ltima dictadura militar de nuestro pa&iacute;s, 20 jugaban en La Plata Rugby club.

De los 152 jugadores de rugby detenidos desaparecidos en la última dictadura militar de nuestro país, 20 jugaban en La Plata Rugby club.

Fútbol entre la propaganda y la persecución

El fútbol ocupó un rol central como herramienta de propaganda, especialmente durante el Mundial 1978 y el Juvenil de 1979. Sin embargo, la represión no perdonó a sus protagonistas: hubo 19 futbolistas desaparecidos. Uno de los casos más impactantes es el de Claudio Tamburrini, arquero de Almagro, quien tras 100 días de cautiverio logró una fuga inédita de la Mansión Seré para luego testificar en el Juicio a las Juntas.

Incluso dentro de los centros clandestinos como la ESMA, el deporte fue utilizado. El detenido Raúl Cubas fue obligado a entrevistar al técnico César Luis Menotti durante el Mundial 78 para la campaña internacional del régimen, aunque el entrenador nunca supo que estaba frente a un desaparecido.

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La memoria en la pista y el grito de las tribunas

Otros atletas dejaron una marca permanente en la memoria colectiva. El fondista Miguel Sánchez, secuestrado en 1978, es homenajeado anualmente con "La carrera de Miguel". Por su parte, la historia del tenista Daniel Schapira dio origen a que el día de su nacimiento fuera reconocido como el día nacional del profesor de tenis en Argentina.

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El fondista Miguel S&aacute;nchez, secuestrado en 1978, es homenajeado anualmente con "La carrera de Miguel".

El fondista Miguel Sánchez, secuestrado en 1978, es homenajeado anualmente con "La carrera de Miguel".

Las canchas también fueron espacios de resistencia. En 1976, en un partido de Estudiantes de La Plata, la represión policial ante una bandera política se cobró la vida de Rodrigo Noya, la primera víctima fatal del fútbol en dictadura. Años más tarde, en 1981, la hinchada de Nueva Chicago desafió al régimen cantando la marcha peronista, lo que derivó en 49 detenciones y un acto de rebeldía singular: responder a la violencia policial entonando una canción infantil.

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