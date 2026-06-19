19 de junio de 2026 - 18:28

El rol clave de Jorge Messi: El motor detrás del éxito de Lionel, el mejor jugador de fútbol de la historia

Lionel Messi recordó el rol clave de su padre, Jorge, en los inicios de su carrera y la drástica decisión familiar que cambió para siempre la historia.

Lionel Messi recordó el rol clave de su padre, Jorge, en los inicios de su carrera y la drástica decisión familiar que cambió para siempre la historia.&nbsp;

Lionel Messi recordó el rol clave de su padre, Jorge, en los inicios de su carrera y la drástica decisión familiar que cambió para siempre la historia. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El estado de salud de Jorge Messi se convirtió en el centro de la atención nacional durante un frenético jueves, luego de que una fake news (noticia falsa) sobre su situación médica generara un fuerte cimbronazo en los medios de comunicación y las redes sociales.

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Los rumores comenzaron a ganar fuerza tras la evidente emoción de Lionel Messi en el Mundial 2026. Luego de convertir los goles que le dieron la victoria a la Selección Argentina frente a Argelia, el astro rosarino se conmovió en más de una oportunidad. Tras el pitazo final, el capitán rompió el silencio y confesó haber pasado “unos días difíciles” debido a una situación “totalmente ajena a lo deportivo”, lo que encendió las alarmas sobre su entorno familiar.

Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge
Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge

Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge

El rol clave de Jorge Messi: El motor detrás del éxito de Lionel

Para entender el impacto de la noticia, es necesario recordar que Jorge Messi no solo es el padre del mejor jugador del mundo, sino el pilar fundamental sobre el que se construyó su legendaria carrera. Lionel ha destacado en innumerables ocasiones que su familia fue el sostén principal en unos inicios marcados por la adversidad, la falta de recursos y la incertidumbre.

  • El esfuerzo por el tratamiento: Jorge fue quien se cargó al hombro la búsqueda de financiamiento para el costoso tratamiento hormonal que Lionel necesitaba en su infancia y que ningún club en Argentina pudo garantizar con regularidad.

  • La máxima exigencia: La relación futbolística entre ambos siempre estuvo marcada por la superación. “Para mi viejo nunca jugaba bien. De chiquito hacía cuatro goles y él igual tenía algo para criticarme. Eso me hacía esforzar para que no me dijera nada”, recordó el "10" con afecto en una entrevista pasada.

La decisión histórica que cambió el rumbo del fútbol mundial

El verdadero punto de inflexión para la familia y para la historia del deporte ocurrió tras la mudanza a España. Instalados en Barcelona, sin papeles legales ni certezas de que el club catalán ficharía al pequeño crack, la presión económica y la distancia fracturaron la cotidianeidad del hogar. Fue allí donde Jorge Messi tomó la decisión más difícil de su vida.

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Lionel Messi junto a su padre, Jorge. Ambos, codo a codo, construyeron la carrera del 10. Impecable.&nbsp;

Lionel Messi junto a su padre, Jorge. Ambos, codo a codo, construyeron la carrera del 10. Impecable.

"Me quiero quedar": El pacto que lo cambió todo

Aquel desarraigo familiar dejó secuelas emocionales profundas. “Me hace mal recordarlo”, confesó públicamente entre lágrimas Matías Messi, hermano del capitán, al rememorar esa etapa.

Tal como relata el periodista Marcelo Sottile en su libro “El Distinto”, antes de tomar la decisión final, Jorge miró a los ojos a un jovencísimo Leo y le preguntó: “¿Qué querés hacer?”. La respuesta del hoy campeón del mundo fue contundente: “Me quiero quedar, quiero jugar en la primera de Barcelona”. Jorge aceptó el desafío, se convirtió en su principal escudo, y el resto es la historia más grande jamás escrita en el fútbol.

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