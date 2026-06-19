El rol clave de Jorge Messi: El motor detrás del éxito de Lionel, el mejor jugador de fútbol de la historia

Lionel Messi recordó el rol clave de su padre, Jorge , en los inicios de su carrera y la drástica decisión familiar que cambió para siempre la historia.

Lionel Messi recordó el rol clave de su padre, Jorge , en los inicios de su carrera y la drástica decisión familiar que cambió para siempre la historia.

El estado de salud de Jorge Messi se convirtió en el centro de la atención nacional durante un frenético jueves, luego de que una fake news (noticia falsa) sobre su situación médica generara un fuerte cimbronazo en los medios de comunicación y las redes sociales.

Los rumores comenzaron a ganar fuerza tras la evidente emoción de Lionel Messi en el Mundial 2026. Luego de convertir los goles que le dieron la victoria a la Selección Argentina frente a Argelia, el astro rosarino se conmovió en más de una oportunidad. Tras el pitazo final, el capitán rompió el silencio y confesó haber pasado “unos días difíciles” debido a una situación “totalmente ajena a lo deportivo”, lo que encendió las alarmas sobre su entorno familiar.

Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge Archivo El rol clave de Jorge Messi: El motor detrás del éxito de Lionel Para entender el impacto de la noticia, es necesario recordar que Jorge Messi no solo es el padre del mejor jugador del mundo, sino el pilar fundamental sobre el que se construyó su legendaria carrera. Lionel ha destacado en innumerables ocasiones que su familia fue el sostén principal en unos inicios marcados por la adversidad, la falta de recursos y la incertidumbre.

El esfuerzo por el tratamiento: Jorge fue quien se cargó al hombro la búsqueda de financiamiento para el costoso tratamiento hormonal que Lionel necesitaba en su infancia y que ningún club en Argentina pudo garantizar con regularidad.

La máxima exigencia: La relación futbolística entre ambos siempre estuvo marcada por la superación. “Para mi viejo nunca jugaba bien. De chiquito hacía cuatro goles y él igual tenía algo para criticarme. Eso me hacía esforzar para que no me dijera nada”, recordó el "10" con afecto en una entrevista pasada. La decisión histórica que cambió el rumbo del fútbol mundial El verdadero punto de inflexión para la familia y para la historia del deporte ocurrió tras la mudanza a España. Instalados en Barcelona, sin papeles legales ni certezas de que el club catalán ficharía al pequeño crack, la presión económica y la distancia fracturaron la cotidianeidad del hogar. Fue allí donde Jorge Messi tomó la decisión más difícil de su vida.

Ante la incertidumbre, la familia se dividió: la madre, Celia, regresó a Argentina con los hermanos de Leo, mientras que Jorge se quedó solo en Barcelona acompañando el sueño de su hijo.