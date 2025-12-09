El Newcom conquista Mendoza a través de la inclusión

El deporte ayuda a mantener la armonía con el cuerpo, mejorar la salud general y fortalecer nuestros lazos sociales. En esa búsqueda, una disciplina comenzó a destacarse entre las demás: el Newcom , una actividad que se volvió furor en Mendoza .

El Newcom es un deporte de equipo, de bajo impacto, diseñado para promover la vida sana y la actividad física en personas que no pueden o no desean participar de disciplinas de alto rendimiento. No tiene restricciones de edad ni de condición física, y puede adaptarse de múltiples maneras.

Por ese motivo, en los últimos años su práctica explotó en la provincia, al punto de llegar a cada rincón del territorio, donde cientos de personas lo incorporaron a su rutina diaria. El crecimiento se hizo especialmente visible entre adultos mayores y personas con discapacidad , que encontraron en esta disciplina una excusa ideal para mantenerse en movimiento y formar grupos de amigos.

Actualmente existen tres vías para practicarlo . En el ámbito federado, depende de la Federación del Voleibol Argentino, que organiza torneos provinciales y nacionales. En el plano recreativo, diversas escuelas, preparadores físicos, gimnasios y centros de jubilados lo sumaron a su agenda. Finalmente, el Estado lo incluyó en polideportivos y espacios de la Subsecretaría de Deportes, combinando la faceta social con la competitiva.

Las reglas son parecidas a las del vóley, del cual toma la pelota y la cancha. El juego enfrenta a dos equipos de seis integrantes (frecuentemente mixtos), que deben evitar que el balón toque el piso en su propio campo. Para eso pueden atraparlo —hasta cuatro segundos—, pasarlo a un compañero o lanzarlo al terreno rival. No hay saques desde arriba, ni saltos ni remates.

El deporte en primera persona:

En San Martín el Newcome sigue creciendo

Estas características permiten que personas con problemas en articulaciones, rodillas o movilidad general puedan integrar un equipo y practicar actividad física, según explica Patricia Peña, jugadora, profesora y planillera: “La integración es clave. Te ofrece una combinación entre actividad física adaptada, social, y de competencia. Crece porque hay muchas personas que lo practicamos que tratamos de atraer a más gente”.

Patricia tiene 54 años, es enfermera y no mantenía grandes vínculos con el deporte hasta que conoció el Newcom en una visita al Polideportivo de Palmira. “Nunca había practicado ningún deporte y esto me cambió la perspectiva. Soy curiosa, por lo que empecé a leer reglamento, hice el curso de planillera y de entrenadora, y hoy combino eso con jugar”, aseguró.

La práctica de la disciplina la enamoró, particularmente por las facilidades para comenzar. “Estaba con un problema de salud importante y había cosas que yo no podía hacer. Me llamó la atención el Newcom porque podía hacerlo. No había que saltar ni hacer grandes exigencias”, confesó.

Para quienes juegan, esta disciplina no es una mera actividad física, sino que se transformó en mucho más que eso: “Es una filosofía de vida”, aportó Peña, para luego explayarse: “Es para mantenerse activos, saludables y socialmente conectados. Postpandemia creció mucho más por esta situación, necesitábamos el apoyo del uno al otro. Soy una ferviente admiradora del Newcom, lo amo y voy a luchar para que sea deporte a nivel nacional”.

Mendoza crece a pasos agigantados en el Newcom:

No importa la edad ni la condición. Sólo interesan las ganas de divertirse

En Mendoza, la disciplina continúa creciendo a paso firme. Además de las numerosas ligas regionales que se conformaron, en los últimos tiempos se desarrollaron diversos encuentros provinciales. Por ejemplo, en septiembre se realizó el "II Encuentro de Newcom Senior: Generación Activa" en el Gimnasio Nº2 de Capital, con más de 100 participantes mayores de 60 años de toda la provincia, además de la presencia del equipo invitado “Los viejitos piolas”, de Lomas de Zamora.

A nivel nacional, Mendoza cerró este domingo su participación en el Torneo de Selecciones, con cuatro equipos —dos femeninos y dos mixtos— compitiendo en Chapadmalal. Así, la provincia se consolida como una de las plazas fuertes del Newcom, una disciplina que sigue en franco crecimiento y que ya forma parte esencial de la vida deportiva y social de miles de mendocinos.