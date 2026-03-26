El misterioso San Lorenzo: Revelan un preacuerdo multimillonario entre Moretti y Foster Gillett

La iniciativa nunca se concretó porque jamás se trató en una reunión de Comisión Directiva ni en un encuentro de la Asamblea de Socios del Ciclón. Además, el texto tenía una cláusula de confidencialidad que obligaba a ambas partes a guardar reserva absoluta sobre todo lo firmado y una vigencia de 45 días para que el club acepte o rechace lo pactado.
En noviembre de 2025, Martín Cigna presentó su renuncia como secretario del club de Boedo y alertó: “En San Lorenzo hace rato que hay personajes raros, de los cuales muchas veces no conoces sus verdaderas intenciones. Es verdad (el acercamiento con Gillett) y esa fue la ruptura más grande que tuvimos”.
El gobierno nacional de Javier Milei dejó en clara su postura a favor del ingreso de las SAD al fútbol argentino. En medio de esa tensa disputa con AFA, la figura de Gillett tomó fama en el país luego de firmar un acuerdo con Estudiantes de La Plata. El empresario estadounidense le otorgó un préstamo de 9.7 millones de dólares tras varias idas y vueltas.