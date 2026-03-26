El misterioso San Lorenzo: Revelan un preacuerdo multimillonario entre Moretti y Foster Gillett

El documento de 20 páginas, firmado y certificado ante un escribano, tiene como fecha el 6 de noviembre de 2024 y dividía la inyección económica en dos etapas. La inicial, destinada al saneamiento de todos los pasivos (estimados en 40 millones de dólares) y a la construcción de una ciudad deportiva y un estadio para 55 mil personas en Boedo. La segunda, ligada a fortalecer el plantel profesional con 100 millones y garantizar gastos operativos anuales por casi 10 millones.

A cambio de este impacto de dinero, la institución no se convertiría formalmente en una Sociedad Anónima Deportiva, pero tendría aceptar una etapa de due diligence (una investigación que un inversor encarga para obtener información antes de ejecutar una adquisición/operación societaria). El club habría cedido ingresos por venta de jugadores, derechos federativos y económicos del primer equipo, derechos de televisión y las tierras del estadio.

La iniciativa nunca se concretó porque jamás se trató en una reunión de Comisión Directiva ni en un encuentro de la Asamblea de Socios del Ciclón. Además, el texto tenía una cláusula de confidencialidad que obligaba a ambas partes a guardar reserva absoluta sobre todo lo firmado y una vigencia de 45 días para que el club acepte o rechace lo pactado.

A lo largo del documento aparecen los nombres de Alejandro Uriel Barros, prosecretario que terminó renunciando a su cargo en septiembre de 2025 , y Marcelo Moretti como representantes de San Lorenzo, y de Guillermo Tofoni y Foster Lockhart Gillet como inversores. Además, Nazareno Navone ofició de intermediario.

En noviembre de 2025, Martín Cigna presentó su renuncia como secretario del club de Boedo y alertó: “En San Lorenzo hace rato que hay personajes raros, de los cuales muchas veces no conoces sus verdaderas intenciones. Es verdad (el acercamiento con Gillett) y esa fue la ruptura más grande que tuvimos”.

Foster Gillett Denunciado. Foster Gillett terminó imputado por lavado de dinero junto a su socio argentino, Guillermo Tofoni. Gentileza

Cinco meses antes, Matías Lammens, ex Ministro de Turismo y Deporte, había cruzado a Moretti por Whatsapp, en un mensaje que luego se filtraron: “Dejá de robar, ladrón hijo de puta. En serio te lo digo. Y dejá de romperme las pelotas con tus mentiras. Me contó Chiqui (Tapia) que fuiste a entregar el club a la Casa Rosada, la historia te va a juzgar".

El gobierno nacional de Javier Milei dejó en clara su postura a favor del ingreso de las SAD al fútbol argentino. En medio de esa tensa disputa con AFA, la figura de Gillett tomó fama en el país luego de firmar un acuerdo con Estudiantes de La Plata. El empresario estadounidense le otorgó un préstamo de 9.7 millones de dólares tras varias idas y vueltas.

Además del crédito, Gillett invirtió con jugadores. Primero, con Cristian Medina, por quien ejecutó la cláusula de 15 millones de dólares que tenía en su contrato con Boca, y después, con Facundo Farías, futbolista por el cual desembolsó 4.000.000. De todas formas, la relación quedó pausada de momento, según reveló el propio Juan Sebastián Verón hace unos meses. Por otra parte, el magnate estadounidense también protagonizó un fracaso en Rampla Juniors de Uruguay.