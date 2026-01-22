El Inter va con todo por Dibu Martínez: reuniones, contrato y el apoyo clave de Lautaro

El Inter de Milán dio un paso concreto para intentar incorporar al arquero argentino Emiliano Dibu Martínez a mitad de año, cuando concluya la temporada 2025/26 con Aston Villa en la Premier League. Según medios italianos, dirigentes del club italiano mantuvieron reuniones en Milán con el representante y el hermano del jugador para acercar posiciones y presentarle una oferta.

La propuesta para el arquero, campeón del mundo con la Selección Argentina, contempla un contrato de aproximadamente dos años con un salario cercano a 4 millones de euros netos más variables, un acuerdo que el Inter espera que se haga efectivo tras la Copa del Mundo. La idea del club es que Martínez llegue para reemplazar al suizo Yann Sommer, cuyo contrato finaliza el 30 de junio.

image El papel importante que protagoniza Lautaro Martinez en esta negociación Un factor destacado en estas gestiones es el papel de Lautaro Martínez, capitán y figura del Inter, que según la prensa de Italia ha respaldado las gestiones para sumar al arquero albiceleste. El delantero argentino goza de gran peso dentro del vestuario y sirve como un puente de comunicación entre la directiva y el entorno del jugador, algo que podría ser determinante para convencerlo de dar el salto a la Serie A.

El Inter atraviesa una temporada con altibajos, donde mantiene la pelea en la Serie A y también busca mejorar su imagen en competencias europeas, y ve a Martínez como un refuerzo de elite para reforzar su arco pensando en el futuro inmediato.

image Más allá del interés y las conversaciones, el Aston Villa mantiene la ficha del arquero bajo contrato hasta mediados de 2029 con una cláusula de rescisión elevada, lo que supone un obstáculo importante que Inter deberá superar si quiere concretar la operación.