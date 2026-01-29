El insólito punto que perdió Sabalenka por gritar en el Australian Open: "Nunca me pasó algo así"

Aryna Sabalenka dominó la semifinal del Australian Open , pero un fallo arbitral inusual por sus gritos en pista amenazó su concentración inicial,. Lo que parecía un obstáculo reglamentario terminó siendo el combustible que la tenista bielorrusa necesitaba para arrollar a Elina Svitolina y asegurar su lugar en la gran definición de Melbourne.

La semifinal en el Rod Laver Arena transcurría con aparente normalidad hasta que el marcador señalaba un 2-1 a favor de Sabalenka . En ese instante, un peloteo de apenas tres cruces fue interrumpido abruptamente por la jueza de silla, la sueca Louise Azemar Engzell, al grito de “Stop, hindrance”.

La confusión se apoderó del estadio cuando la árbitra determinó que el sonido emitido por la número uno del mundo tras un golpe profundo no era un grito "normal". Según la interpretación oficial, este ruido constituyó un obstáculo para su rival, Elina Svitolina, quien parecía desconcertada ante el anuncio.

El reglamento del tenis profesional es estricto respecto a las distracciones en el campo de juego. Bajo la figura del “Hindrance” (obstáculo) , un árbitro tiene la potestad de determinar si un jugador ha sido perjudicado por una acción del oponente.

La normativa establece que cualquier distracción causada por un jugador puede considerarse deliberada, ya sea de forma intencionada o no, lo que deriva automáticamente en la pérdida del punto para quien genera la molestia. En este caso, la jueza argumentó que la parábola del golpe y el grito posterior de Sabalenka salieron de los parámetros habituales, otorgando una ventaja de 15-0 a la ucraniana Svitolina.

Pese a la sanción, la consecuencia inmediata no fue el declive de la bielorrusa, sino todo lo contrario. La jugadora confesó tras el encuentro que nunca había vivido una situación similar con su grito, calificando la decisión como equivocada. Sin embargo, ese momento de tensión funcionó como un resorte psicológico para aumentar su nivel de juego.

El camino hacia una nueva corona de Grand Slam

Sabalenka admitió que el enojo por la sanción la ayudó a ser más agresiva en los puntos siguientes: "No estaba contenta con la decisión y realmente me ayudó a ganar ese juego", expresó la jugadora de 27 años, quien terminó llevándose el primer set por 6-2 y cerró el partido con un 6-3 en el segundo.

El encuentro también estuvo marcado por el clima de tensión política fuera de la pista. Como ocurre desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Svitolina evitó saludar a Sabalenka en la red al finalizar el duelo. La bielorrusa, lejos de entrar en polémicas, manifestó su respeto por la decisión de su colega y aseguró que lo más importante es el respeto mutuo como deportistas.

Embed NO hubo saludo en la red entre Sabalenka y Svitolina.



Una escena que se mantiene entre tenistas rusas/bielorrusas y ucranianas. pic.twitter.com/maBkAtpEQE https://t.co/y22DjQbm3W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 29, 2026

Con este triunfo, Aryna Sabalenka reafirma su condición de número uno indiscutida del mundo y se prepara para disputar su quinta final de Grand Slam. En su palmarés ya brillan dos Australian Open (2023 y 2024) y dos US Open (2024 y 2025). Su próximo desafío será la gran final contra la rusa Elena Rybakina, un duelo de alta intensidad que definirá a la nueva reina de Melbourne.