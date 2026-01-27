27 de enero de 2026 - 19:14

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev avanzaron a semis en tenis

Los deportistas de España y Alemania se van perfilando como favoritos para ganar el tradicional torneo de tenis australiano

Tenis. Carloz Alcaraz está en semifinales en el Abierto de Australia

Foto:

Internet
Tenis. La jugadora Aryna Sabalenka número 1 del mundo

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El español Carlos Alcaraz (1°) y el alemán Alexander Zverev (3°) avanzaron a semis en el Abierto de Australia de tenis, luego de sus respectivos triunfos ante el australiano Alex de Milaur (6°) y el estadounidense Learner Tien (25°).

Este buen triunfo le permitió a Zverev meterse por cuarta vez en su carrera en las semifinales del Abierto de Australia, luego de las ediciones de 2020, 2024 y 2025, metiéndose en la final solo en la última de ellas.

El alemán, que actualmente ocupa el tercer puesto del ranking ATP, venía de vencer en las rondas previas al canadiense Gabriel Diallo, al francés Alexandre Müller, al británico Cameron Norrie (26°) y al argentino Francisco Cerúndolo (18°), cediendo un set en todas sus presentaciones menos ante el jugador albiceleste.

¿Qué hizo Carlos Alcaraz?

Luego fue el turno de Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP, quien sigue con su andar perfecto este año en Australia.

En esta ocasión, el joven maravilla del tenis mundial pasó por arriba al local de Miñaur con un contundente 7-5, 6-2 y 6-1, en un encuentro que duró solo 2 horas y 15 minutos y que solo tuvo algo de suspenso en la primera manga.

Esta gran victoria le permitió a Alcaraz, de solo 22 años, meterse por primera vez en las semifinales del Abierto de Australia, donde busca conseguir el título que le permitiría convertirse en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro títulos de Grand Slam. El récord actualmente está en manos de su compatriota Rafael Nadal, que obtuvo dicho logro con 24 años.

En las rondas previas, Alcaraz derrotó también en sets seguidos al australiano Adam Walton, al alemán Yannick Hanfmann, al francés Corentin Moutet (32°) y al estadounidense Tommy Paul (19°).

¿Qué se viene en el Abierto de Australia?

La actividad en el cuadro masculino del Abierto de Australia continuará este miércoles por la madrugada. En el primer turno, el serbio Novak Djokovic (4°) se las verá con el italiano Lorenzo Musetti (5°), mientras que más tarde el también italiano Jannik Sinner (2°) tendrá un peligroso cruce con el estadounidense Ben Shelton (8°).

Sabalenka y Svitolina, a semis en el cuadro femenino.

En lo que respecta a la actividad femenina en el primer Grand Slam de la temporada, la bielorrusa y número, Aryna Sabalenka (1°), y la ucraniana Elina Svitolina (12°) se metieron entre las cuatro mejores.

La Sabalenka superó con un cómodo 6-3 y 6-0 a la estadounidense Iva Jovic (29°), mientras que Svitolina dio el golpe para bajar a la también estadounidense Coco Gauff (3°) con un contundente 6-1 y 6-2.

