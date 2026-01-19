19 de enero de 2026 - 13:03

El hijo de Zlatan Ibrahimovic llega al Ajax y se cruza con el hijo de su histórico enemigo

Maximilian Ibrahimovic deja el Milan y coincidirá con el hijo de Rafael van der Vaart, el histórico rival de Zlatan en el Ajax.

Zlatan Ibrahimovic y Rafael van der Vaart, compartieron plantel en el Ajax.

Por Nicolás Salas

El joven delantero Maximilian Ibrahimovic selló su incorporación al Ajax de Ámsterdam mediante un préstamo desde el AC Milan. Este movimiento no solo marca el regreso de un apellido ilustre al club neerlandés, sino que posiciona al hijo de Zlatan frente a una curiosa convivencia deportiva con Damian van der Vaart, hijo del antiguo rival de su padre.

El reencuentro de dos estirpes enfrentadas

La llegada de Maximilian al Ajax no es solo una transferencia deportiva; es un guiño del destino a una de las rivalidades más encarnizadas del fútbol europeo de principios de siglo. Zlatan Ibrahimovic y Rafael van der Vaart compartieron vestuario en el club de Ámsterdam entre 2001 y 2004, pero su relación fue nula y conflictiva, al punto de que el propio Zlatan terminó dejando el equipo tras enfrentamientos públicos con el volante neerlandés.

Ahora, las vueltas de la vida pondrán a sus hijos, Maximilian y Damian, bajo los mismos colores. Mientras que los padres no tuvieron una pacífica convivencia en Ámsterdam, se espera que esta nueva generación de atacantes logre una química que sus progenitores nunca alcanzaron. Maximilian llega tras un paso destacado por el Milan Futuro, donde anotó cinco goles en 18 partidos, demostrando que su nombre no es su único argumento.

La operación se cerró bajo un préstamo por seis meses que incluye una opción de compra definitiva de aproximadamente 3,5 millones de euros. Para el Ajax, esta apuesta representa tanto un valor práctico por el potencial del jugador como un componente simbólico que captó la atención de los medios internacionales.

Quién es Maximilian Ibrahimovic, el hijo de la leyenda sueca

Maximilian nació el 22 de septiembre de 2006 en Lund, Suecia, y su camino en el fútbol fue, paradójicamente, una lucha interna contra su propio apellido. En diversas entrevistas, el joven confesó que hasta los 11 años "odiaba el fútbol" debido a las constantes comparaciones con su padre: "Nada se sentía bien, todo estaba mal", relató sobre sus inicios, antes de encontrar su propia pasión por el deporte.

A diferencia de la potencia física que caracterizó a Zlatan, Maximilian es un atacante diestro que destaca por su versatilidad, pudiendo desempeñarse como extremo izquierdo, segundo delantero o mediapunta. Los analistas europeos subrayan su capacidad de regate, su técnica individual y su visión para leer el juego y asistir a sus compañeros.

El director de fútbol del Ajax, Marijn Beuker, elogió su mentalidad ganadora y su sentido de posicionamiento en el área. Aunque inicialmente se sumará al equipo Sub-23 (Jong Ajax) para adaptarse al ritmo de la Eredivisie, el plan del club es que Maximilian se integre rápidamente a la dinámica del primer equipo para convertirse en una pieza permanente del ataque.

Con el dorsal 27 ya asignado, el joven busca escribir su propia historia, lejos de la sombra de su padre pero en el mismo escenario donde la leyenda comenzó.

