El hijo de Zlatan Ibrahimovic llega al Ajax y se cruza con el hijo de su histórico enemigo

Maximilian Ibrahimovic deja el Milan y coincidirá con el hijo de Rafael van der Vaart, el histórico rival de Zlatan en el Ajax.

El joven delantero Maximilian Ibrahimovic selló su incorporación al Ajax de Ámsterdam mediante un préstamo desde el AC Milan. Este movimiento no solo marca el regreso de un apellido ilustre al club neerlandés, sino que posiciona al hijo de Zlatan frente a una curiosa convivencia deportiva con Damian van der Vaart, hijo del antiguo rival de su padre.

El reencuentro de dos estirpes enfrentadas La llegada de Maximilian al Ajax no es solo una transferencia deportiva; es un guiño del destino a una de las rivalidades más encarnizadas del fútbol europeo de principios de siglo. Zlatan Ibrahimovic y Rafael van der Vaart compartieron vestuario en el club de Ámsterdam entre 2001 y 2004, pero su relación fue nula y conflictiva, al punto de que el propio Zlatan terminó dejando el equipo tras enfrentamientos públicos con el volante neerlandés.

image Ahora, las vueltas de la vida pondrán a sus hijos, Maximilian y Damian, bajo los mismos colores. Mientras que los padres no tuvieron una pacífica convivencia en Ámsterdam, se espera que esta nueva generación de atacantes logre una química que sus progenitores nunca alcanzaron. Maximilian llega tras un paso destacado por el Milan Futuro, donde anotó cinco goles en 18 partidos, demostrando que su nombre no es su único argumento.

La operación se cerró bajo un préstamo por seis meses que incluye una opción de compra definitiva de aproximadamente 3,5 millones de euros. Para el Ajax, esta apuesta representa tanto un valor práctico por el potencial del jugador como un componente simbólico que captó la atención de los medios internacionales.

image Quién es Maximilian Ibrahimovic, el hijo de la leyenda sueca Maximilian nació el 22 de septiembre de 2006 en Lund, Suecia, y su camino en el fútbol fue, paradójicamente, una lucha interna contra su propio apellido. En diversas entrevistas, el joven confesó que hasta los 11 años "odiaba el fútbol" debido a las constantes comparaciones con su padre: "Nada se sentía bien, todo estaba mal", relató sobre sus inicios, antes de encontrar su propia pasión por el deporte.