22 de enero de 2026 - 22:45

El golazo con el que Gimnasia de Mendoza se estrenó en Primera División

Después de cuatro décadas, Gimnasia volvió al gol en la élite de la mano de Simoni, el juvenil de Boca que está a préstamo, quien marcó en el regreso a Primera.

La jugada del gol de Gimnasia de Mendoza.

La jugada del gol de Gimnasia de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El delantero de Tigre, Blas Armoa será Jugador del Lobo mendocino.

Gimnasia de Mendoza está a punto de traer un nuevo delantero para la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La AFA denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad

Por Redacción Deportes

La jugada se inició desde un tiro de esquina y Valentino Simoni se anticipó a todos; sin ángulo, metió un cabezazo que desvió la trayectoria del balón y terminó ingresando en el segundo palo. El arquero de Central Córdoba no pudo hacer nada y, hasta el momento, el equipo santiagueño no logra reaccionar ante el empuje del conjunto mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2014511258863558680&partner=&hide_thread=false

El último gol de Gimnasia en la primera división

El último gol de Gimnasia en Primera División había sido ante Boca, en el Torneo Nacional de 1982, con tanto de Fernando Moreschini en el viejo estadio Malvinas Argentinas, que además albergó el último partido del Lobo en la máxima categoría, también con victoria 1 a 0.

En aquel torneo, Boca finalizó un puesto por encima de Gimnasia, que terminó 54º y era uno de los pocos equipos clasificados desde el Regional de ese entonces. Independiente Rivadavia, clásico rival del Lobo, también participó del certamen y logró avanzar a la siguiente instancia tras finalizar segundo en su zona.

image
El último gol de gimnasia en primera.

El último gol de gimnasia en primera.

Valentino Simoni a la Boca del Lobo

El juvenil de Boca llegó como una apuesta al club mendocino, luego de haber sido el goleador de la Reserva del Xeneize en 2025. En sus primeros cinco minutos como jugador profesional marcó su primer gol, aunque no fue con el club de origen, sino con Gimnasia de Mendoza, que atraviesa su reestreno en Primera, en una relación jugador-club donde ambas partes se ven beneficiadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles.

Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

Por Sergio Faria
uno de los ultimos goles de gimnasia en primera division fue ante boca

Uno de los últimos goles de Gimnasia en Primera División fue ante Boca

Por Redacción Deportes
El extremo cordobés se suma a la lista de refuerzos en el Lobo. Llega desde Belgrano de Córdoba.

Gimnasia suma a Ulises Sánchez en la previa de su regreso a Primera

Por Sergio Faria
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán: hora, TV y el estreno del campeón en el Apertura

Con la incógnita de Villa, Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones

Por Redacción Deportes