El golazo con el que Gimnasia de Mendoza se estrenó en Primera División

Después de cuatro décadas , Gimnasia volvió al gol en la élite de la mano de Simoni , el juvenil de Boca que está a préstamo, quien marcó en el regreso a Primera .

Apenas pasados los 5 minutos del primer tiempo, Gimnasia de Mendoza volvió a convertir un gol después de 41 años desde su última participación en Primera División. El autor fue Valentino Simoni, el delantero juvenil que pertenece a Boca y está a préstamo, una de las grandes apuestas del Lobo de cara a 2026, quien marcó un tanto histórico.

La jugada se inició desde un tiro de esquina y Valentino Simoni se anticipó a todos; sin ángulo, metió un cabezazo que desvió la trayectoria del balón y terminó ingresando en el segundo palo. El arquero de Central Córdoba no pudo hacer nada y, hasta el momento, el equipo santiagueño no logra reaccionar ante el empuje del conjunto mendocino.

Gimnasia de Mendoza le gana 1-0 a Central Cordoba.



El centro fue de Julián Ceballos.



Ambos futbolistas estan cedidos desde Boca. pic.twitter.com/zlYGXMr0Ha — Nahuel Soñora (@NahuelSonora) January 23, 2026 El último gol de Gimnasia en la primera división El último gol de Gimnasia en Primera División había sido ante Boca, en el Torneo Nacional de 1982, con tanto de Fernando Moreschini en el viejo estadio Malvinas Argentinas, que además albergó el último partido del Lobo en la máxima categoría, también con victoria 1 a 0.

En aquel torneo, Boca finalizó un puesto por encima de Gimnasia, que terminó 54º y era uno de los pocos equipos clasificados desde el Regional de ese entonces. Independiente Rivadavia, clásico rival del Lobo, también participó del certamen y logró avanzar a la siguiente instancia tras finalizar segundo en su zona.

image El último gol de gimnasia en primera. Gentileza Valentino Simoni a la Boca del Lobo El juvenil de Boca llegó como una apuesta al club mendocino, luego de haber sido el goleador de la Reserva del Xeneize en 2025. En sus primeros cinco minutos como jugador profesional marcó su primer gol, aunque no fue con el club de origen, sino con Gimnasia de Mendoza, que atraviesa su reestreno en Primera, en una relación jugador-club donde ambas partes se ven beneficiadas.