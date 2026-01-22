El golazo con el que Gimnasia de Mendoza se estrenó en Primera División

La jugada se inició desde un tiro de esquina y Valentino Simoni se anticipó a todos; sin ángulo, metió un cabezazo que desvió la trayectoria del balón y terminó ingresando en el segundo palo. El arquero de Central Córdoba no pudo hacer nada y, hasta el momento, el equipo santiagueño no logra reaccionar ante el empuje del conjunto mendocino.
El último gol de Gimnasia en Primera División había sido ante Boca, en el Torneo Nacional de 1982, con tanto de Fernando Moreschini en el viejo estadio Malvinas Argentinas, que además albergó el último partido del Lobo en la máxima categoría, también con victoria 1 a 0.
En aquel torneo, Boca finalizó un puesto por encima de Gimnasia, que terminó 54º y era uno de los pocos equipos clasificados desde el Regional de ese entonces. Independiente Rivadavia, clásico rival del Lobo, también participó del certamen y logró avanzar a la siguiente instancia tras finalizar segundo en su zona.
Valentino Simoni a la Boca del Lobo
El juvenil de Boca llegó como una apuesta al club mendocino, luego de haber sido el goleador de la Reserva del Xeneize en 2025. En sus primeros cinco minutos como jugador profesional marcó su primer gol, aunque no fue con el club de origen, sino con Gimnasia de Mendoza, que atraviesa su reestreno en Primera, en una relación jugador-club donde ambas partes se ven beneficiadas.