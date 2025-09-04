El fútbol mendocino está de luto, falleció Juan Pablo "Pollo" Videla

El fútbol de nuestra provincia está de luto. La noticia sacudió al ambiente deportivo mendocino tras conocerse el fallecimiento de Juan Pablo "Pollo" Videla, exjugador y entrenador muy querido por la comunidad futboler a. Videla luchaba desde 2017 contra una enfermedad terminal, batalla que enfrentó con coraje y entereza hasta el final.

Los inicios del recordado defensor central fueron e n Luján Sport Club, aunque vistió los colores de distintos clubes mendocinos a lo largo de su carrera como jugador . Su camino como entrenador comenzó en 2002, en Municipal de Godoy Cruz , mientras se recuperaba de una lesión. En ese momento, asumió el desafío de dirigir al equipo, al que condujo al campeonato y al ascenso de categoría.

Aunque volvió brevemente a las canchas como jugador, su vocación por la dirección técnica lo llevó a realizar el curso de entrenador en 2008 . Ese mismo año asumió en Leonardo Murialdo , donde también logró salir campeón, confirmando sus dotes de líder nato.

Buscando sumar experiencia y seguir aprendiendo, se unió al cuerpo técnico de Carlos Sperdutti en Juventud Unida de San Luis. D esde allí, su carrera continuó por distintos clubes: fue asistente de campo en Gimnasia y Esgrima, y dirigió equipos como Huracán Las Heras, Atlético Argentino y Gutiérrez.

Más tarde volvió a Luján, el club de sus amores, donde logró otro hito: "Salimos campeones y ascendimos en Córdoba", recordó en una entrevista. Su vínculo con el Granate fue siempre profundo. En 2013, bajo su conducción, Luján Sport Club obtuvo el único título de su historia en la Liga Mendocina.

Despedidas con emoción y gratitud

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y agradecimiento hacia el “Pollo”. Amigos, exjugadores, colegas y fanáticos recordaron su calidez humana, su entrega y su legado en el fútbol local.

Desde Luján Sport Club lo despidieron con palabras sentidas: “Llegaste al club desde pibe, siempre dejando tu amor, tu espíritu y un poco más. Fuiste jugador y, como técnico, nos diste las alegrías más inmensas. Tu trabajo nos inundó de pasión. Viniste cuando más te necesitábamos y contagiaste a todos. Nos dijiste: ‘Algo le falta a ese escudo’, y todos entendieron el mensaje. Nos robaste una sonrisa cómplice y nos hiciste emocionar hasta las lágrimas. Siempre se escuchará desde las tribunas: ‘¡Gracias, Videla!’. Eso no se olvida. Gracias eternamente, Pollo. Descansá en paz. No queríamos escribir estas palabras, tu pérdida duele en el corazón.”

También desde Leonardo Murialdo expresaron su dolor por la pérdida de quien llevó al club a la cima del fútbol local en 2008: "Hoy despedimos con profundo dolor a Juan Pablo ‘Pollo’ Videla, jugador, entrenador, amigo y eterno referente de nuestra institución. El mejor central de nuestra historia, líder dentro y fuera de la cancha. Como entrenador nos regaló las mayores alegrías: campeón del Torneo Apertura de la Liga Mendocina, subcampeón del Clausura, y campeón anual 2008. Tu entrega, pasión y amor por estos colores quedarán grabados para siempre. Hoy no solo despedimos a un deportista, despedimos a una leyenda. Descansá en paz, Pollo".

Desde la dirigencia del Globo expresaron: "El Club Atlético Huracán Las Heras lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Pablo "Pollo" Videla, reconocido jugador y director técnico de nuestra provincia, quien nos acompañó en la conducción del Globo en 2015. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento".